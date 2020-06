Carlos, el delantero que debutó en el Bernabéu con el Córdoba C.F. con apenas 16 años

La España futbolera está emocionada con el posible debut con el Mallorca del jovencísimo futbolista argentino-mexicano Luka Romero (15 años y 221 días a 16 de junio). El Córdoba C.F. también tuvo un adolescente jugando en Primera. Sucedió en 1972. Un 13 de febrero. El equipo blanquiverde rendía visita a Chamartín en una situación límite en la clasificación (antepenúltimo) y sin poder alinear a los cedidos Del Bosque y Fermín.

Vavá decidió esa tarde darle la alternativa a un futbolista llamado Juan Alias, pero al que apodaban Carlos desde pequeño en su familia. De titular en el coliseo blanco con 6.099 días de vida, es decir: con 16 años en su carnet de identidad. Carlos ahora vive en Trassierra y contactamos con él gracias a su amigo y también ex jugador blanquiverde Pepín.

"Pude haber debutado en Burgos, pero ese día llovía mucho y pensaron que no era bueno que me estrenara allí"

El entrenador de aquel Córdoba era todo un bicampeón del Mundo. ¿Qué le dijo a Carlitos antes de saltar al terreno de juego como titular? “Lo que se suele decir en estos casos: que no me pusiera nervioso. Me tocó a mi por suerte, pero podría haber sido cualquiera de los compañeros jóvenes que tenía. De hecho, pude haber jugado unas semanas antes, pero era en Burgos y allí llovía mucho. Se dejó para más adelante porque entendieron que no era bueno que me estrenara allí”.

El Madrid contra el que se estrenó Carlitos era un equipazo para el que sudaban Santillana, Grosso, Pirri, Velázquez... “los jugadores más importantes de España en ese momento. Zoco, Miguel Ángel...y Juan Verdugo nuestro paisano, que jugó muchos partidos esa temporada”. También estaba Amancio, cuya camiseta se llevó Carlos como trofeo de su estreno.

Después de ese partido Vavá le dio otras tres oportunidades en Primera y dos más en Copa. Fueron sus únicos cuatro encuentros como futbolista de Primera. Sentencia Carlos: “El problema no es jugar, sino mantenerse. Llegar a jugar diez o doce años al más alto nivel es algo sólo para cracks. Pero estoy orgulloso de haber debutado y de haber compartido vestuario con gente como Del Bosque o Fermín, aunque otros como García Montes o Álvarez también podrían haberlo hecho”.

"El Sevilla me quiso fichar cuando estaba en el Xerez"

Carlos estuvo diez temporadas como cordobesista. Conoció Primera, Segunda y Segunda B- “Desde los catorce años realmente estuve vinculado al Córdoba y luego estuve en el Xerez y el Martos. También jugué en el Palma del Río con Paquito Varo, entre otros”-. Ni él ni ninguno de sus compañeros en esa temporada 71-72 podía esperar que El Arcángel no volviera a disfrutar de un encuentro de la élite en 42 años: “era un equipo de futuro con muchos jugadores cordobeses. Los tiempos cambian y el fútbol va por rachas, pero lo cierto es que la de Córdoba es demasiado larga. Y sigue durando”.

Una vez retirado, Carlos siguió trabajando cerca del verde: “Estuve un tiempo en la cantera del Córdoba y en ese margen salieron Alfonso Gutiérrez, Juanlu, Santacruz, David Carmona... Pero, claro, si tu debutas en Segunda o en Tercera se nota menos que si lo haces en Primera y eso se nota. De todos modos, tiene el mismo mérito porque hacerlo con 16 años en cualquier categoría nacional significa que algo tienes. Todos los que salen no pueden llegar”.

"Todos los que salen no pueden llegar"

ElMundo Deportivo del 14 de febrero de ese 1972 decía que aunque el Córdoba dio una pobre imagen ante el Real Madrid, Carlos sí dejó una buena sensación y le catalogaban como “un joven valor que habrá que seguir en adalente porque puede ser alguien especial en el fútbol español”. Al ex jugador todavía le emociona ese recuerdo y saca pecho: “Pude haber ido al Espanyol, al Sevilla, al Betis... incluso jugando en Jerez me quisieron llevar al Sevilla. Estuve hablando con el entrañable Antonio Leal Graciani, que era un fenómeno y me comentó: “me cago en la mar, has estado a punto de venir”. Estaba de entrenador Manolo Cardo. Es como todo... Mala suerte y otros factores. Pero por lo que a mí respecta encantado de haber jugado durante mucho tiempo y de haber jugado con esas personas que he contado”.

Ha habido otros más jóvenes en debutar con el Córdoba. En Segunda B, Rafa Carrasco en la 79-80 con 16 años y 82 días ante el Real Jaén (2-0). En Segunda A, Alcaraz alineó a Fede Vico en El Arcángel en la Liga 10-11 ante el Girona (1-1) con 16 años y 103 días, según @laligaennumeros. Pero ninguno vistió la camiseta del Córdoba en Primera antes que Carlos. Entonces, y para la eternidad: Carlitos.

