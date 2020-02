Cádiz. El viento y la locura

Cuando el viento sopla, calla el fútbol. O algún tipo de fútbol. O el que bendice la ortodoxia. O el que le gusta a los profesionales de la pelota. En Cádiz arreció el levante para llevar la desesperación a quienes disfrutaran de sus fabulosas playas con un bocadillo en la mano y para los que apostaron por ver el Cádiz B-Córdoba C.F.



Dicen que una excesiva exposición al viento puede conducir a la locura. La locura, según Julio Ramón Ribeyro en sus “Prosas apátridas” “en muchos casos no consiste en carecer de razón, sino en querer llevar la razón que uno tiene hasta sus últimas consecuencias”. Creo que el partido del domingo fue “malo de cojones” -eso no es mío, sino del entrenador del Córdoba Agné- porque ambos equipos apostaron por llevar sus razones más lejos de donde les permitía las circunstancias. El Cádiz B, al que producir un gol le lleva décadas de manufactura, no fue capaz de aprovechar la tradicional huelga del Córdoba en los primeros actos e incluso se marchó en desventaja al vestuario por insistir en su desacierto. El Córdoba, por su parte, quiso construir un castillo de naipes en mitad de un huracán. En lugar de aprovechar la envergadura de su único delantero intentó construir primero por el centro y no-se-sabe-por-dónde después. Fruto de la incuestionable calidad de sus dos mejores jugadores -y del oportunismo defensivo de Xavi Molina- nació el único chispazo en una mañana soleada y gris al mismo tiempo.

Lo que el viento se llevó en Cádiz fue, no obstante, menos de lo que trajo. Si bien aparcó la euforia en las masas antes de dos partidos en casa -lo cual no es necesariamente negativo- sí que demostró que el Córdoba atraviesa un gran momento porque incluso en actuaciones mediocres o discretas como las dos últimas es capaz de sumar. Porque la velocidad de un convoy -eso me lo explicó mi padre- es la de su elemento más pesado y porque por muchos días malos que pueda tener un equipo con De las Cuevas, Javi Flores, Piovaccari o Moutinho siempre va a tener -y miro a las doce etapas que restan- muchos más días mejores. Con o sin viento como excusa.