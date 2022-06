Bernardo Cruz: “Me quedo con el sentimiento de haber acompañado al club en la cuarta categoría”

Bernardo Cruz deja el Córdoba CF tras tres temporadas en las que ha vivido dos ascensos y se ha granjeado el cariño, respeto y admiración de directivos, técnicos, compañeros, prensa y afición. Reconoce el central a COPE que “esas son las cosas que uno realmente se lleva en esta vida: el agradecimiento, respeto y el cariño de tanta gente, así como las muestras de cariño de compañeros, aficionados, prensa... Estoy conmovido”.

“No te puedo negar que me hubiese gustado un tercer ascenso”, afirma Cruz antes de afirmar que el acuerdo para su salida “ha sido relativamente fácil y más siendo mi casa y yo un canterano. Las dos partes pusimos de nuestra parte. No se me pasaba por la cabeza salir de otra manera del club de mi vida. Yo les dejo las puertas abiertas y ellos me las dejan abiertas a mi. Cuando me necesiten, voy a estar siempre”.

Incluso el técnico Germán Crespo tuvo buenas palabras para el zaguero: “Nos hemos intercambiado palabras muy bonitas en privado y no dejas de emocionarte, porque han sido muchos momentos vividos. Germán llegó en un momento muy delicado y el camino que hemos recorrido juntos, más allá de jugar más o menos, el respeto está ahí y siempre emociona”.

Cruz se queda de toda esta experiencia en blanquiverde “con haber acompañado al club en la cuarta categoría nacional y no haberme marchado ni abandonado en uno de los momentos críticos del club. Con eso y con el sentimiento de decir: Yo esto no lo puedo dejar así”.

Le pedimos consejo para los jóvenes de la cantera: “Me da respeto dar consejos. El mejor consejo es la manera de comportarse de uno. Tienen muchos ejemplos en los que fijarse. Les diría que se fijasen en los ejemplos buenos. Donde se tiene que observar al futbolista es cuando no está teniendo protagonista dentro del campo. Hay un boxeador que decía que no es lo que eres capaz de hacer durante el ring, sino cuando no puedes hacer nada más en el ring. Eso marca la diferencia. En el fútbol igual. Lo importante es lo que haces cuando te vienen torcidas”.

Bernardo recuerda “perfectamente del debut en el Córdoba en partido oficial. Fue una pasada. De la mano de mi hermano en Segunda, en casa contra el Numancia. Disfruté del calentamiento, no me creía que fuera a jugar un partido en El Arcángel... y en el minuto uno encajamos de corner. El bueno de Janse no sé qué se le ocurrió en la cabeza... una de las suyas, con todos los respetos. Dije... Dios mío, dónde me he metido”.

Del ascenso de Las Palmas “me quedo del sentimiento de nunca dejar de luchar y que cuando peor está la situación es cuando más arrima y empuja la gente al equipo. Como este año en cuarta. Cuando todo estaba hecho para Las Palmas, salió lo que es el cordobesismo”.

Tiene fe en el futuro, aunque advierte de la dureza de la categoría: “hay un vestuario muy sano y en el que hemos tenido la suerte de podernos decir las cosas a la cara. El año que viene la categoría es mucho más difícil y se van a vivir momentos en los que el plano individual va a tener que pasar a un segundo plano. Es importante que se siga manteniendo la idea de que lo colectivo está por encima de lo individual. Estoy seguro que el bloque se mantendrá unido. Nosotros lo disfrutaremos desde fuera”

“De momento no tengo mi futuro decidido”, reconoce desde su retiro veraniego Bernardo. Puede que en unos meses le volvamos a ver de vuelta en El Arcángel... defendiendo con su mismo pundonor otro escudo.