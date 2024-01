Bellido: "Por donde se accede al estadio se va a seguir embarrando. Es El Arenal"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, intervino este miércoles en COPE para abordar diversos aspectos de la actualidad cordobesa. También habló sobre el estadio municipal y sus accesos. El primer edil matizó que, al respecto de la polémica suscitada por los charcos producidos por la lluvia el pasado jueves antes del choque ante el Castilla, el barro no se produjo en los accesos al estado porque "eso no los accesos a El Arcángel, sino El Arenal. Y se llama Arenal, no cemental u hormigonal. Se llama Recinto Ferial de El Arenal. En la feria estamos actuando. Se ha hecho una calle y estamos actuando en las conducciones de evacuación de agua. Lo normal es que se encharque menos, pero el acceso por tierra va a seguir siendo, porque aquella zona es la de la calle del infierno".

Por otra parte, se le preguntó por las mejorías en el recinto. No comenzarán esas obras mientras no se saque el pliego del estadio: "Lo primero es ordenar la situación. En este trimestre seguro que habremos sacado el pliego por una cantidad razonable, porque ahora mismo ni el club ni nosotros estamos en condiciones de llevar a cabo obras en el recinto". En todo caso, según Bellido: "El campo, con un poco de mejora, puede ser subsede del Mundial 2030".