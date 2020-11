Bellido: “La finca donde está el estadio del Córdoba no estaba a nombre del Ayuntamiento”

José María Bellido atendió las preguntas de COPE Córdoba sobre la actualidad deportiva de Córdoba. El Alcalde de la ciudad reconoció que tras el empate final del Córdoba en Granada le quedó un regusto amargo el domingo: “Ayer fue un día regular nada más. Estamos esperanzados en que este año el Córdoba, que creo que tiene un proyecto serio, triunfe deportivamente y tengamos ascenso. Ayer parecía un día propicio y se complicó”.

Sobre la búsqueda de una solución para terminar el estadio de El Arcángel, argumentó que: “Hay que seguir llevando todo para delante, a pesar de la situación. No podemos abandonar esos proyectos de ciudad. Estamos poniendo orden primero. Cuando terminemos lo contaré todo, pero ya no es solo que el estadio tenga un uso precario sino que cuando accedimos al expediente la finca donde está el Córdoba no estaba a nombre del Ayuntamiento, la parcela del estadio estaba mal recogida y el estadio se salía de la propia parcela y hemos tenido que empezar poniendo orden porque la situación es sorprendente. Eso se solucionará con una firma ante notario si no esta semana la que viene con una rectificación en la escritura. Estamos en contacto con el Córdoba CF para hacer como en otras ciudades con modelos de concesión de esas instalaciones para que esa parte de terminación del estadio sea una de las condiciones de esa cesión. Que se recoja que regularicemos la situación del uso del estadio y tengamos un horizonte temporal para que el estadio se termine. No es fácil, porque si han pasado 27 años será por algo, pero estamos dando pasos”.

"El Córdoba CF es una Sociedad Deportiva y si quiere acceder a terrenos públicos debe cumplir una serie de requisitos"

En cuanto a la construcción de una nueva Ciudad Deportiva “tiene matices distintos, porque llegó un gobierno nuevo y tumbó la opción que había cerca de Hipercor en la Ronda de Poniente. El Córdoba CF es una Sociedad Deportiva y si quiere acceder a terrenos públicos debe cumplir una serie de requisitos y acceder en igualdad de condiciones a otras empresas. Estamos avanzando para que dentro de la legalidad le pudiéramos ceder terrenos para la construcción de la Ciudad Deportiva. La responsabilidad es compartida. Estamos hablando a ver qué soluciones podemos encontrar, pero el Córdoba también está buscando soluciones, aunque la urbanística de su actual Ciudad Deportiva es muy compleja”.

Bellido explicó su visión de la polémica por la imagen del palco de El Arcángel en el último encuentro liguero: “Somos invitados, aunque el estadio sea Municipal. No voy al Córdoba por gusto, pero podría estar con mi familia, amigos o leyendo un libro. No tengo más interés en ir que, como Alcalde, a apoyar al principal equipo de la ciudad, como he hecho en Vista Alegre. En el anterior partido hubo menos gente en el Palco. No sé cómo organizan el palco. Había, no obstante, unas treinta personas y se ha armado mucho revuelo. Entiendo que se puedan sentir agraviados aficionados porque ellos no puedan ir, así que mientras esté esta situación de pandemia he limitado mi presencia en actos.Ayer no fui a la entrega de los Potros de Oro y en los siguientes partidos del Córdoba no iré hasta que la situación mejore. Mi familia y niños van a agradecerlo. Si me equivoqué, pido perdón, pero no es un privilegio sino que forma parte de nuestro trabajo”.

"Entiendo que se puedan sentir agraviados aficionados porque ellos no puedan ir al estadio, así que mientras esté esta situación de pandemia he limitado mi presencia en actos"

En lo que se refiere a la situación de otros equipos de la ciudad a los que les puede afectar económicamente el cierre de pabellones, apuntó que “es cierto que al menos nos hemos puesto al día y estamos colaborando con patrocinios en muchos equipos y si es necesario y algún club tiene necesidad podríamos estudiar conceder alguna ayuda extraordinaria. Sobre todo para los equipos que viven de la taquilla”.