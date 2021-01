Becerra: “Mis hijos me compraron un muñeco del Capitán América y me dicen que use el escudo y no me metan"

Isaac Becerra es el portero titular de Pablo Alfaro. De los cinco partidos que ha entrenado el aragonés al Córdoba, en cuatro ha defendido la portería el ex de Valladolid, Nàstic y Girona entre otros. Atiende a COPE mientras atraviesa el mejor momento de imbatibilidad de la temporada.

.¿Si te digo 474 a qué te suena?

.474… minutos, ¿el tiempo que llevo sin encajar entre Liga y Copa?

-Exacto. ¿Es la vez que más tiempo has estado sin encajar?

En el Girona creo llegué a estar cinco partidos y medio tiempo más.

-Estarás deseando que contra el Lorca siga la racha…

-Hombre, nuestra idea es intentar ser sólidos desde atrás y conseguir hacer goles. Si mantenemos la portería a cero tenemos más opciones de ganar y además el punto que te da la Federación no lo pierdes.

-No sé si eres un portero de costumbres o pasas de rituales. En tal caso, ¿lleváis algún ritual que os esté dando suerte?

-Desde que empecé a jugar mis hijos compraron un muñeco del Capitán América y ellos me identifican mucho con él y me dicen que saque el escudo cuando salga a jugar para que no me metan goles. Llevo el muñequito en el neceser y antes de los partidos lo beso y me acuerdo mucho de mis hijos y mi mujer. Es el amuleto que tengo ahora mismo.

-El equipo ha encontrado con Alfaro un equilibrio que necesitaba

-Empezamos bien con Sabas, pero poco a poco nos fuimos diluyendo en juego y resultados y es verdad que la llegada de Alfaro nos ha venido muy bien y nos ha dado un aire fresco. Hacemos lo que nos pide el técnico y nos está saliendo bien. Esperamos alargar la racha todo lo que podamos.

-Da la sensación de que la competencia que tienes con Edu Frías es muy sana

-Desde el año pasado ha sido así. Nos hemos llevado muy bien desde el primer día. Solo puede jugar uno y la demarcación de portero es especial. La amistad y el buen rollo que tenemos es increíble. Cuando le toca jugar a él le aconsejo y apoyo y cuando me toca a mí, lo mismo. Estoy muy contento con su apoyo.

-Entre Real Sociedad y Barcelona te quedarás con la Real por tu pasado perico, ¿no?

-Bueno, me da igual. Soy más merengue que perico, aunque jugara en la cantera del Espanyol. Lo importante es jugar y disfrutar.

¿La Copa os descentra de Liga?

-Nosotros tenemos un camino a seguir. Cuando toca la Copa seguimos el camino de la Copa y cuando es Liga seguimos el de la Liga. Sí es verdad que cuando hay tres partidos en una semana es más difícil gestionar eso, pero los equipos de élite lo hacen y nosotros no vamos a ser menos. Si tenemos que hacerlo, encantados.

-El déficit de puntos por los tropiezos en la primera ronda hace que tengáis que hacer una segunda vuelta casi inmaculada. Se dice que en los dos próximos compromisos -ante Lorca y Yeclano- es impepinable sumar seis de seis

-Nosotros nos centramos en el partido más próximo, luego pensaremos en la Copa y luego de nuevo en la Liga. El partido del fin de semana es el más importante y el más cercano

-En la ida costó ante el Lorca, aunque ahora sea colista

-Claro que costó. Es que parece que los partidos se tienen que ganar con el nombre y el escudo y no es así. Nosotros intentamos llevar la situación del partido a nuestro terreno para no dejar al rival que juegue. Iremos a por ellos desde el principio a intentar hacer goles lo antes posible

-Ni Deportivo, ni Numancia, ni Recre, ni Racing, ni Marbella… Les está costando a todos los grandes de Segunda B este año

-La gente se cree que porque tengas un presupuesto más alto tienes que ganar sí o sí y no es así. Los equipos más modestos también tienen buenos jugadores y juegan bien. Tienen su idea de juego, lo tienen muy claro y persiguen el mismo objetivo que nosotros. Los equipos que me has dicho están sufriendo y no están en sus objetivos. Hay 102 equipos y solo suben cuatro, es muy complicado. El play-off, además, no te va a permitir ningún fallo.

