Ariel Montenegro: “¿Sabés que Basile echó al Papa Francisco del vestuario en San Lorenzo? Yo estaba ahí”

Ariel Alfredo Montenegro, ex jugador del Córdoba CF y comentarista en COPE Córdoba, fue testigo de una historia que el reputado entrenador Alfio “Coco” Basile relataba con cariño muchos años después.

San Lorenzo, club para el que trabajaba entonces (1998) Montenegro, atravesaba una crisis de juego y resultados que provocó la llegada del experimentado técnico, quien ya había pasado por el Atlético de Madrid e incluso por la selección albiceleste. En esos tiempos el Papa Francisco era el padre Jorge Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires y ferviente seguidor del club azulgrana.

Basile explicó en un programa de televisión que “los jugadores eran casi todos los que tuve en la selección, tenía un buen plantel, pero el equipo andaba mal y no ganaba nunca”. Así que el entrenador quería, antes del debut ante Platense, arengar a sus jugadores tras haber hablado con el capitán, Beto Acosta.

De repente y en plena charla anímica, relata Basile “se abrió la puerta del vestuario y entró un cura (Francisco) y yo le dije a Miele -Fernando Miele, presidente entonces del club– que no podía entrar nadie en el vestuario. Ni un cura ni nada. Le pregunté ¿quién es ese cura? Y me dijeron que era un hincha de San Lorenzo que venía todos los partidos y bendecía a todos los jugadores antes de entrar”. Pero Basile reflexionó con Miele: “Si me viniste a buscar a mí porque no ganamos a nadie. Decíle que se vaya a mufa (mala suerte en lunfardo). En ese momento yo no sabía quién era. Se fue con una cara muy triste el pobre”.

A Fernando Miele no lo vio más Basile hasta 2013. Cuando se produjo el encuentro y después de los saludos formales la conversación debió transcurrir por estos derroteros.

Montenegro: "era hincha de san lorenzo de corazón y venía con nosotros a muchos partidos y nos bendecía en el vestuario"

-¿Viste quién es el Papa?

-Pero boludo, ¿cómo no voy a saber quién ese el Papa…

-No, pero vos no sabes quién es el Papa

-¿Cómo no voy a saber quién es el Papa?

-No, el Papa es el que echaste del vestuario cuando era Bergoglio.

Por cierto, aquel sábado -sin ayuda divina-ganó San Lorenzo 4-1 a Platense.

"es un día muy triste para los argentinos porque francisco era sensacional"

Montenegro, que vivió en directo esa anécdta, recuerda con cariño tanto aquella historia como la figura del Pontífice recientemente fallecido: “lo conocí bastante bien porque en San Lorenzo siempre venía con nosotros en los partidos que jugábamos fuera y nos bendecía en los vestuarios. Era un hombre muy sencillo, muy noble y muy campechano. Como se veía fuera. El lunes fue un día muy triste para los argentinos porque ha sido el primer Papa argentino de la historia y era algo sensacional”. Además, compartían los colores del Gigante del Boedo: “era hincha de San Lorenzo de corazón”.