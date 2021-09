Así se recuperan los jugadores lesionados del Córdoba C.F.

El pasado domingo, tras el 1-5 de Jerez, uno de los futbolistas del Córdoba, José Cruz, reconoció en twitter el esfuerzo de todos los componentes del club que miman los cuerpos de los jugadores tras conseguir recuperarse a tiempo para el primer partido de Liga.

Javier Poveda, responsable del área de readaptación del Córdoba C.F., ha contado este miércoles en COPE que “siempre se agradece que los jugadores reconozcan nuestro trabajo. Casi siempre suelen hacerlo, pero no es muy común que se haga de manera pública”.

Daros las gracias públicamente por haber hecho posible que estuviese disponible para el debut en tiempo récord. Pedazo de profesionales!!

��������@Javi_Poveda1@franplaza8@aruedamarquez@ErgoCordoba D.Bretones pic.twitter.com/2aRqHQPmzO — JOSE © (@josecruz_17) September 6, 2021

¿Cómo pasa un jugador de lesionado a sano? ¿Por qué José Cruz logró recuperarse en un tiempo récord? “Es un proceso bastante complejo. Son una serie de fases y labores que hay que ir pasando en función del día a día. Todo iba bastante bien encaminado. Cuando se produce la lesión pasa primero por el médico junto los fisios. Cuando ya puede realizar ejercicios pasa conmigo y después ya con el preparador físico de campo. Todo fue rodado y con una buena actitud del jugador, que es la pieza más importante”.

Cuando un jugador decide que está listo para competir lo hace asumiendo el riesgo, pero con el respaldo de los profesionales de la materia: “Es un conjunto, pero al final la última palabra la debe tener el jugador porque son las sensaciones las que mandan. No solo lo que se refiere a molestias sino a cómo se ha visto en las últimas sesiones de entrenamiento, porque el entrenador debe trabajar con él en el grupo aspectos técnico-tácticos. El jugador, en este caso José Cruz, se vio con confianza y como vimos que había superado todas las fases entre todos decidimos que jugara”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Este año el Córdoba deberá jugar en terrenos de todo tipo. Un elemento a tener muy en cuenta para prevenir daños: “Somos conscientes de que uno de los factores de riesgo para las lesiones es la superficie de juego. Teniendo en cuenta que vamos a tocar muchísimos tipos de superficie, no solo artificial o natural, sino más o menos duro o distintos tipos de césped artificial, va a ser un reto este año porque es un factor de riesgo bastante importante el cambio de superficie”.

El verano fue complicado para el Córdoba por las numerosas bajas, pero en septiembre la enfermería está casi vacía: “Siempre hay algunos jugadores con molestias y por precaución decidimos pararlos. Preferimos parar unos días a tener que estar cuatro meses lesionados. De momento no hay mucha gente”.

Este miércoles juega el Córdoba en Puente Genil. Partido para pelotear sin obviar que lo importante llegará el domingo: “Es un compromiso que el club tiene y lógicamente debemos ir sin problemas. Nuestro trabajo consiste en organizar la semana para que el equipo llegue en las mejores condiciones al partido del domingo. Los jugadores y el entrenador van a saber dosificarse”.

Hola! Tengo un nuevo proyecto personal que he conseguido sacarlo adelante y quería compartirlo con vosotros �� pic.twitter.com/58auXx9plX — Javi Poveda (@Javi_Poveda1) February 24, 2021

Al margen de su trabajo como readaptador, Javi Poveda es escritor. Su “Un viaje de un preparador físico en el fútbol” se está vendiendo “muy bien. Se agotó todo muy rápido. No me esperaba que fuera a salir así y estoy esperando otro encargo que me llegue a casa en los próximos días. Está gustando”.

También te puede interesar:

-¿Se haría 3.738 kilómetros para ver un partido de cuarta división?

-Inmejorable arranque del Córdoba (1-5)