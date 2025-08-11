Así está el Córdoba CF a una semana del arranque de la 25-26

Dentro de una semana la pelota comenzará a rodar para el Córdoba en la Liga Hypermotion 25-26. El Sporting de Gijón en El Molinón espera a un equipo blanquiverde que ha despertado muchas expectativas en una afición que ha superado incluso las expectativas más optimistas llegando a superar los 17.000 abonados.

A pesar de los múltiples movimientos realizados con bastante prontitud durante el verano todavía restan, tal y como dijo el CEO de la entidad Antonio Fernández Monterrubio, algunos cambios antes de que expire el plazo de la ventana de fichajes. El último conocido, ya esperado, la rescisión del contrato del lateral zurdo José Calderón, un jugador muy importante en la temporada del ascenso a Segunda pero que no entraba en los planes para esta campaña. Para rellenar su hueco se especulaba con la llegada del sevillista Hormigo, pero el periodista especializado Ángel García adelantó que sería el más experimentado Ignasi Vilarrasa, que ha terminado contrato en el Huesca, quien recalaría en el club de El Arcángel y este lunes el club ha oficializado este extremo. Vilarrasa, de 25 años, jugó 44 encuentros la pasada temporada con el conjunto altoaragonés.

Así las cosas, el Córdoba cuenta en estos momentos con 24 jugadores en su primera plantilla. En la portería, Carlos Marín va a encontrar sobre el papel en Iker Álvarez a un competidor más firme por la titularidad. En el último amistoso en el Carranza Marín fue el elegido por Ania, por lo que todo apunta a que el almeriense comenzará defendiendo la meta blanquiverde.

Con la llegada en defensa de Vilarrasa el Córdoba ya cuenta con dos efectivos por puesto en las cuatro demarcaciones de la defensa. Para el lateral diestro están Carlos Isaac y Carlos Albarrán; para el siniestro Alcedo y Vilarrasa; de centrales por el perfil diestro Ania puede elegir a Fomeyem y Álex Martín (que también pueden actuar de laterales), mientras que por el perfil zurdo ha estado empleando a Sintes y cuenta con el experimentado Rubén Alves.

muchos recursos en el centro del campo

En el centro del campo la oferta es amplísima para el técnico asturiano. Isma Ruiz parece incuestionable tanto en el 4-3-3 como en el 4-2-3-1. Como opción clara otro refuerzo como Del Moral que espera que este sea su año. De interiores, Sala y Pedro Ortiz parece que tienen algo de ventaja con respecto a Requena o Theo Zidane, pero la riqueza de recursos en esa parcela hace parecer al Córdoba un club poderoso en la categoría.

Por lo que se refiere al ataque, si bien únicamente Sergi Guardiola y Obolskii se pueden considerar nueves natos, las opciones para llegar al gol son variadas. Jacobo puede actuar tanto de interior como de extremo zurdo, aunque Kevin Medina dio muy buena imagen en Cádiz y podría ser de la partida en Gijón. Dalisson puede jugar en el centro del campo o como segunda punta. Unas molestias físicas le han impedido jugar en los dos últimos partidos amistosos y, por eso, parte como suplente teórico. Carracedo, por la derecha, va a encontrar menos competencia de la que van a tener Diego Bri y Adrián Fuentes por la izquierda. Ambos han dado un buen nivel en pretemporada. Y todavía quedará por incorporarse Adilson cuando se recupere de su lesión en enero.

Una plantilla liderada por un técnico Iván Ania que espera mejorar esa zona media en la que terminó la 24-25 y hacer soñar a una afición que ya en Cádiz demostró llenando la zona visitante en el Trofeo Carranza que tiene unas ganas locas de que el juego y las alegrías comiencen.