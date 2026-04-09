Asen: "Se ha perdido un poco el romanticismo de querer pertenecer a un sitio y querer quedarte, independiente de si ganas o pierdes más"

Jaime Asensio, Asen, héroe del ascenso del Córdoba CF en 2007, ha rememorado en una entrevista la histórica temporada que devolvió al equipo a Segunda División. Con motivo del lanzamiento de una camiseta retro inspirada en la de aquel año, el exfutbolista ha recordado una gesta que, asegura, se forjó gracias a la unión de "una familia que trasciende más de lo que es el propio club".

Una remontada clave en Pasarón

El exdelantero ha destacado el punto de inflexión que supuso la semifinal del playoff contra el Pontevedra. El equipo llegó "con la confianza por los suelos" y empezó perdiendo 2-0 en Pasarón, pero dos goles de Asensio le dieron la vuelta a la eliminatoria. "Cuando salimos de Pontevedra, ya sabíamos todos que la cosa había cambiado y que pintaba muy bien para ascender", ha afirmado.

La fuerza de un vestuario unido

Asen ha subrayado que la clave de aquel éxito fue la calidad humana del vestuario. Ha recordado a figuras como el técnico Pepe Escalante o compañeros como Carrión, Arteaga, Javi Flores y Pablo Villa, destacando el papel de Campanero para reunir a "gente de la zona". Según el exfutbolista, "se genera una familia, ese sentimiento que llega a la ciudad y a los aficionados".

Notabas que algo pasaba en el club porque no te exigían el ascenso pero te estaban hablando de Segunda" Asen Ex jugador del Córdoba CF

La presión por ascender era máxima, ya que era el segundo año del club en Segunda B. "Desde el primer momento en que ya fichabas, notabas que algo pasaba porque no te lo exigían pero te estaban hablando de segunda división", ha confesado Asensio. El equipo asumió esa responsabilidad y entendió que "la grandeza de ese equipo estaba más arriba".

Pese al éxito final, ha desvelado los momentos de tensión vividos en el último mes de la temporada regular, cuando el equipo temía no clasificarse para el playoff. Asensio ha contado cómo los jugadores se reunieron en El Arcángel para seguir los resultados que decidían su futuro. "Había mucho susto, porque creíamos que no nos clasificábamos. Ese mes lo sufrimos mucho a nivel interno", ha revelado.

El romanticismo perdido en el fútbol

Se ha perdido un poco el romanticismo de querer pertenecer a un sitio" Asen Ex Jugador del Córdoba CF

Preguntado por lo que echa en falta en el fútbol actual, Asen ha señalado la pérdida del "sentimiento de pertenencia" a un club. "Se ha perdido un poco el romanticismo de querer pertenecer a un sitio y querer quedarte, no dependiente de si ganas más o pierdes más", ha lamentado. En su opinión, esa unión fue algo único que vivió en Córdoba, donde jugadores y afición compartían un mismo objetivo.