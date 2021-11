Antonio Agredano: “No sé si la poesía vence al miedo, pero sí desde luego lo describe y eso es interesante"

Portugal será el país invitado en una nueva edición de Cosmopoética, que pretende que la cultura regrese a la ciudad con energía tras los inciertos días de la pandemia. Antonio Agredano, su director y también colaborador en Herrera en COPE, se acerca a COPE Córdoba para definir este certamen como “una mezcla entre versos, poetas y también una visión de Portugal que queremos tener este año. Van a estar los dos poetas portugueses más importantes del momento como Nuno Judice y Ana Luisa Amaral. Tendremos también esos diálogos de narradores con Irvine Welsh o el Premio Nobel Wole Soyinka. También tendremos música, sobre todo grupos en los que la lírica es importante para sus letras como los cordobeses Viva Belgrado, Pablo und Destruktion o la presencia de Luisa Sobral o Lina, que hace una deconstrucción del Fado que en la inauguración creo que va a gustar mucho”.

"Convencí a Irvine Welsh porque el Hibernians viste como el Córdoba"

Para traer a uno de los platos fuertes de esta Cosmopoética 2021, Agredano ha debido recurrir a sus conocimientos futboleros. Convocar -nunca mejor escrito- a Irvine Welsh, autor de “Trainspotting” e incondicional del Hibernians de Edimburgo, resultó “muy complicado. Hemos estado tres años detrás de él cruzándonos interesantísimos correos hablando del Hibernians y del Córdoba. Creo que lo que le sedujo finalmente es que le dije que compartíamos colores su equipo y el nuestro. Es un hombre entrañable con una agenda bastante compleja, pero se ve que finalmente vamos a poder tenerle en la ciudad. Quiero que se lleve una camiseta del Córdoba y visite El Arcángel. Esperemos que se pueda”.

El principal reto para el escritor y responsable de este consolidado certamen es “que la cultura sea horizontal y que crezca como la hierba. Que no sea vertical ni elitista, sino que se expanda lo máximo posible. Y por eso quiero que Cosmopoética interpele a la ciudadanía y a gente que no está acostumbrada a la poesía se enfrente -y lo digo con ternura- al poema a través de los balcones, servilletas, postales y la programación de los Institutos y para los más pequeños con Cosmopeque. Que sea parte de todos nosotros, porque es una visión del mundo. Hay visiones muy poéticas de la realidad que son de nuestro día a día”.

Y, de paso, que a través de las letras se vayan olvidando los temores o, al menos, comprendiéndolos: “No sé si la poesía vence al miedo, pero sí desde luego lo describe y eso me parece bastante interesante. Me encanta que mis dos hijos pequeños me describan cómo son sus monstruos porque me gusta ponerle rostro al temor. Es una manera de conocernos. Son cosas más cercanas a la filosofía que a la propia poética. No hay nada mejor que tener un miedo conocido, porque podemos batallarlo. El problema son estos miedos difusos en esta sociedad que estamos creando. Me dan más miedo los enemigos invisibles”.

La elección de un país tan dado a la melancolía como Portugal para ser el invitado obedece a la riqueza de su lírica. Y tendente a la melancolía. Un elemento que quiere poner en valor Agredano: “Me gusta pensar y lo que he plasmado en el Cosmoperiódico que no hace falta ser felices todo el rato. No somos tan necios. La vida es la que es y no entiendo ese compromiso con el júbilo constante. A veces la tristeza -y mira los tiempos de los que venimos con la pandemia- nos ha permitido con esa introspección, intimidad y pausa nos da beneficios humanos. Portugal equilibra muy bien esa tristeza poética. Va a haber poesía de autores como Pessoa, Al Berto, Mario de Sá Carneiro o Sofía de Melo que son poetas melancólicos y me gusta ese equilibrio entre lo mundano, lo cotidiano y esa hondura y reflexión que es carne poética”.

"Me encantaría ser panmundial"

¿Es Agredano -ya que hablamos de Portugal- paniberista? No exactamente: “Me encantaría ser panmundial. Que hubiera solo una nación, que fuera la que compartimos toda la humanidad, porque al fin y al cabo todos vamos al mismo sitio. Las naciones no van a sitios diferentes. No me importaría vivir en Portugal. Si pudiésemos anexionar Italia… me encantaría vivir en unos Estados Unidos Mediterráneos”.

El Córdoba, club con el que abiertamente simpatiza el muy futbolero Agredano, marcha muy bien esta temporada en el grupo IV de Segunda RFEF. Se podría estar feliz y satisfecho, sin embargo, el escritor cordobés se siente “triste. Me cuesta mucho celebrar las victorias en esa categoría, porque como siento que mi equipo no debe estar ahí veo las victorias como un trámite. Podría ser peor, estar perdiendo y me encontraría al borde de la depresión cordobesista. Me cuesta ser feliz cuando veo que mi equipo está peleando, aunque lo haga muy bien, en esta categoría. Quiero que acabe esto ya y que el año que viene luchemos por engancharnos al fútbol profesional porque es una pena. Porque el Córdoba está ahí por una gestión nefasta y porque han esquilmado nuestro club durante años y engañado durante años. Verlo pelear ahí con esa defensa del escudo me da mucha pena”.

"No habrá una segunda parte de Prórroga, pero sí otra novela que comenzaré a escribir a partir de enero"

Los planes para el futuro de Agredano pasan por “sobrevivir, que me parece una gran victoria vital. Sumar días a esta vida. Estoy muy ilusionado en esta casa con Herrera y sigo con mis columnas en el Diario Córdoba, mis crónicas deportivas en El Mundo -ojalá hacer pronto crónicas del Córdoba en Primera-, criar a mis hijos con salud y que podamos reconquistar espacios culturales que la pandemia nos quitó. Hemos echado de menos a los creadores, así que la gente tiene que seguir estando a su lado”

Y, bueno, tras el rotundo éxito de su "Prórroga", a la que la pasada Eurocopa le dio una tremenda publicidad con tanto tiempo añadido (“Todo orquestado por Panenka”, según el autor), cabe preguntarle si habrá una segunda parte de esta su primera novela: “De Prórroga no, pero alguna segunda novela tendré que hacer, porque han sido tantas las satisfacciones y el cariño que he recibido con este libro que solo un necio evitaría volver a hacerlo. Me sentaré a partir de enero delante del ordenador con la ilusión de saber que mi libro ha gustado y mi literatura ha conmovido”.

