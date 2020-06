Alfonso Serrano no descarta ir a juicio con el Córdoba C.F.

El que fuera Director Deportivo del Córdoba C.F. durante diez meses hasta su salida el pasado 28 de abril, Alfonso Serrano, ha dado este viernes una rueda de prensa para despedirse de afición, prensa y club y agradecer el trato de casi todos los trabajadores de la entidad.

Ese "casi todos" se refería sucintamente a algunos de los nuevos gestores de la unidad productiva del club, con los que tuvo diferencias desde que llegaron a El Arcángel en enero: “Con Infinity, el tema económico se estabilizó. Todo eso nos hizo crecer un poquito más. Tras su llegada tenemos una reunión en mi despacho donde nos dicen que íbamos a tener las mismas competencias cuando ya tenían apalabrada otra dirección deportiva. El equipo se reforzó muy bien en el mercado de invierno y estoy seguro de que si esto hubiera terminado, el Córdoba habría acabado en play off”.

Tras recibir esa carta de despido Serrano ha iniciado una negociación para zanjar un finiquito y espera no llegar a juicio con el Córdoba C.F.: “Siempre he estado abierto al diálogo, pero atiendo a mis intereses. Si no, será un juez el que dictamine quién tiene razón”.

"De fútbol y medicina todo el mundo opina"

Serrano ha contestado al consejero Adrián Fernández, que criticó la planificación de la temporada: “De fútbol y medicina todo el mundo opina. La plantilla estaba compensada y en el mercado de invierno se reforzó bien, aunque quizá faltara un delantero más”.

El castellanoleonés, de paso, ha querido defender al hondureño Luis Garrido, uno de sus fichajes más controvertidos: “Debemos tener algo más de respeto con él, haya jugado lo que haya jugado. Es un futbolista que ha jugado Champions, Copa de América y que cuando llegó llevaba sin competir seis meses. No entro en si es bueno o malo, pero ha tenido un comportamiento excepcional. Se le está criticando en exceso”.

Serrano ha aprovechado la comparecencia para negar con contundencia que vaya a firmar por el C.D. Lugo como se insinuaba desde Galicia: “Conmigo no han hablado, pero uno no sabe lo que va a pasar en la vida. Si De Cózar va al Lugo, me alegraría de que pueda debutar en el fútbol profesional. Tuvimos una oferta de Segunda pero decidimos quedarnos”.

