Alfonso Cabello, oro en el kilómetro contrarreloj C4-5 de los Juegos Paralímpicos y récord del mundo

El ciclista rambleño Alfonso Cabello logró en Izu la primera medalla de oro para la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, demostrando su condición de favorito para la prueba de Kilómetro en pista y ratificando el gran momento anímico y de forma que ya expresó en COPE el pasado martes.

Lo que ha superado todas las expectativas ha sido la marca. El 1:01.557 ha supuesto rebajar el registro del británico Jody Cundy y fijarse como nuevo récord del mundo en la modalidad.

OROOOOOOOOOOOOOO

Alfonso Cabello logra la primera medalla de oro del #TeamESP���� en los Juegos de #Tokyo2020 y lo hace con RÉCORD DEL MUNDO en la prueba del kilómetro en pista.

¡Estratosférico @cabello93, ENHORABUENA! �������� pic.twitter.com/se4jzRUYks — Comité Paralímpico Español (@Paralimpicos) August 26, 2021

Cabello expresó al término de la prueba: “Me siento en una nube. He trabajado muchos meses muy duros y estar aquí y conseguir el oro es un sueño hecho realidad. He hecho lo que mejor se me da hacer. Las barreras están para tumbarlas”.

¡Grande Alfonso!��

Declaraciones de Alfonso Cabello tras haberse proclamado campeón paralímpico con récord del mundo en la prueba del kilómetro C4-5#FamiliaParalimpica#Tokio2020@cabello93pic.twitter.com/cY55JhDpVr — Comité Paralímpico Español (@Paralimpicos) August 26, 2021

Las reacciones en twitter no se hicieron esperar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al ciclista por su cuarta medalla paralímpica y ha señalado que ha conseguido "un nuevo récord del mundo en la prueba del kilómetro contrarreloj" en ciclismo en pista, ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social Twitter.

¡Enhorabuena, @cabello93!



Primer oro para España en los Juegos Paralímpicos de #Tokyo2020 y la cuarta medalla paralímpica para el cordobés Alfonso Cabello que ha alcanzado un nuevo récord del mundo en la prueba del kilómetro contrarreloj. ¡Bravo!#HacemosEquipo ���� pic.twitter.com/q1av9nar0C — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 26, 2021

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno expuso: "el primer oro para España en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 es andaluz", de modo que le ha dado la enhorabuena a Alfonso Cabello, a la vez que ha calificado de "espectacular" el récord del mundo en la prueba de kilómetro contrarreloj de ciclismo en pista.

�� El primer oro para España en los Juegos Paralímpicos de #Tokyo2020 es andaluz. Enhorabuena, Alfonso @cabello93!



Espectacular récord del mundo en la prueba de kilómetro contrarreloj de ciclismo en pista. Orgullosos de ti.#Paralympics#FamiliaParalímpicapic.twitter.com/PRmoD1qvSN — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 26, 2021

"Orgullosos de ti", ha apostillado.También el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta, Elías Bendodo, ha destacado que la primera medalla de oro de la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Tokyo tiene "acento andaluz", al tiempo que ha dado la enhorabuena al cordobés por "su medalla olímpica y su récord del mundo en la prueba de ciclismo en pista".

También se han unido a las felicitaciones distintos representantes políticos como el portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto, el diputado nacional del PP Andrés Lorite, quien ha calificado a Alfonso Cabello como "La Bala de La Rambla", y desde el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba.

