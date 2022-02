Álex Bernal, sobre su renovación: “Eso, ¿cuándo la mía? Estoy muy a gusto aquí. Por mi ojalá renueve"

Álex Bernal es un joven veterano. A pesar de tener apenas 30 años, el centrocampista del Córdoba acumula en sus botas ya casi 300 partidos -291- entre Segunda B (287) y Segunda (4). Sevillano que empezó jugando al fútbol sala en el equipo de su colegio, los Salesianos de Triana, su formación corrió a cargo de la factoría bética (salvo una cesión al Villanueva Atlético). Cuando se sumó a filas, esperaba un ascenso, pero no una campaña tan espectacular: “Esperaba que fuera buena. Conocía las aspiraciones del club, pero está saliendo mejor de lo que pensaba”.

Y en gran medida, si se va a conseguir el ascenso es por una sensata lucha por formar parte del once: “La competitividad que hay dentro del grupo es buenísima. Muy sana. Es lo que nos hace competir a todos al mismo nivel. Todos sabemos lo que tenemos que hacer”.

Llegan las renovaciones -Simo, Adrián, José Ruiz…- y, ¿para cuándo la de Bernal? “Eso, ¿cuándo la mía? Estoy muy a gusto aquí. Muy contento. Por mi ojalá renueve también. Debo seguir trabajando para el equipo y demostrar que soy válido para el equipo. Vendrán momentos bueno y, claro, espero renovar”. Desde luego, se ha ganado seguir en el Córdoba: “He tenido momentos buenos, pero al final yo tengo una cláusula como muchos compañeros y todavía nos quedan partidos y me gustaría conseguirlo”.

Y resulta sensato mantener la plantilla que tan buen año está brindando: “Al final parece algo lógico y coherente seguir con el bloque, pero pocos equipos hacen eso. Juan, Javi, Raúl Cámara y todos los que trabajan en el club quieren mantener el bloque. Hay futbolistas muy válidos para Primera RFEF. Aunque tengan que traer jugadores, si se mantiene el bloque tanto el entrenador como los jugadores nos conocemos y es importante para empezar bien el año que viene”.

Una buena prueba de que la plantilla es una familia es la facilidad con la que se ha inmiscuido en ella Dragisa Gudelj: “Ha entrado bastante bien y ha hecho un par de partidos muy buenos. Tiene mucha calidad y es fuerte. Como el equipo va bien es fácil entrar en dinámica y ha entrado como un cañón”.

Para Bernal la óptica del técnico Germán Crespo es una bendición: “Me gusta tener trato de balón y tratar de llevarlo lo mejor posible a los compañeros más adelantados. Al mister le gusta siempre ir a ganar y a más vaya el partido como vaya y me va bien su esquema”.

Recuerda el sevillano cómo llegó al club de El Arcángel: “Quedaba poco tiempo de mercado, aunque ya me había comentado que si salía algún jugador encajaba ahí. Yo estaba intentando aguantar y esperar, porque mi intención era venir al Córdoba. Juanito me dijo que si salía un futbolista yo entraría ahí. La espera fue buena”. No se arrepiente, claro, también por el ambiente: “Conocía Córdoba y su afición y sabía que su masa social era grande y apoyaba a su club. La comunión y unión que hay este año es lo que nos lleva a ser más ambiciosos y querer ascender lo antes posible. Cuando tenemos dudas en algún partido nos ayudan a sacarlo adelante. Esa unión hay que aprovecharla y mantenerla mucho tiempo”.

¿Se celebrará el ascenso a pesar de que se lleva dando por hecho tanto tiempo? “Al final, da igual la categoría y el título, que si consigues el éxito programado la satisfacción es enorme. Da igual que lo consigas antes o después. Hay que hacer las cosas muy mal para que no se consiga. Estamos en una situación muy privilegiada. Ahora mismo lo más importante es el partido de este domingo contra el Coria, que estamos en casa con nuestra gente y no podemos fallar”.