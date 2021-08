Álex Bernal, un joven veterano forjado en el Betis por David Ortega y al que entrenó en dos clubs Alfaro

Álex Bernal es un joven veterano. A pesar de tener apenas 30 años, el nuevo centrocampista del Córdoba acumula en sus botas ya casi 300 partidos -291- entre Segunda B (287) y Segunda (4). Sevillano que empezó jugando al fútbol sala en el equipo de su colegio, los Salesianos de Triana, su formación corrió a cargo de la factoría bética (salvo una cesión al Villanueva Atlético).

En categoría benjamín coincidió con Gavilán y Pozuelo y como cadete fue entrenado por el hoy coordinador de la cantera cordobesista David Ortega. Destaca en juveniles e incluso Iñaki Sáez -presidente de fútbol draft y ex seleccionador nacional- señaló a Bernal y a Ezequiel como jugadores a tener en cuenta tras la fase final del torneo juvenil de 2010 en la que los béticos eliminaron en cuartos al Barcelona. Su progresión y su personalidad le lleva a ser capitán en División de Honor juvenil que entrenaba Ortega, de quien dijo en su día que era “una gran persona y un magnífico entrenador, joven y con muchas ganas de triunfar en este mundo”.

Bernal era en su juventud admirador de Xavi y de Vicente del Bosque y tenía como reto debutar con el primer equipo del Real Betis. No lo logró, aunque fuera titular habitual (5 goles) durante dos temporadas en el Betis Deportivo (en las que coincidió con los ex cordobesistas Razak y Damián Petcoff).

En el verano del 2012, al no encontrar un hueco en la plantilla de Pepe Mel, Bernal decidió salir del Betis y probar suerte en el Granada CF. Anquela, entonces técnico granadinista, tampoco contó con él y apostó por cederle a un Segunda para que continuara con su progresión. El recién ascendido Mirandés fue su destino, pero el técnico Carlos Pouso decidió darle continuidad al bloque de Segunda B y apenas confió en Bernal en cuatro encuentros -y a ratos- durante la primera parte de la temporada. Así que el sevillano volvió a hacer las maletas hacia su tercer equipo en una 12-13 demasiado movida para un joven de 21 años. El Leganés -entonces en Segunda B- lucha por subir a Segunda y Bernal cuenta con más minutos. Los pepineros caen, sin embargo, ante el Lleida Esportiu en cuartos de final de los play-off. A pesar de militar apenas media campaña, Bernal conserva aún muy buenos recuerdos y un grupo de whatsapp en el que están varios de los integrantes de ese Leganés.

El entrenador de ese Leganés era Pablo Alfaro, quien quedó tan contento con Bernal que le pidió para su próximo destino: la S.D. Huesca. El centrocampista rescindió su ligazón con el Granada -allí querían que militara en el Recreativo Granada y él se hartó de cómo le trataron- para incorporarse por dos temporadas en el club altoaragonés.

Pero Alfaro apenas resistió cinco partidos en el club de El Alcoraz en la 13-14. Bernal, sin embargo, también gozó del beneplácito de sus sucesores Amaral y Navarro. La temporada, en cualquier caso, fue mala porque los azulgrana terminaron novenos, pero el mediocentro considera a Alfaro el mejor entrenador de esos tiempos porque “siempre confió en mí desde que coincidimos en Leganés, y contaba conmigo en la posición que estoy más cómodo y siempre me dio su confianza”.

Tevenet, sin embargo, apostaba por dos mediocentros más defensivos y en la 14-15 Bernal fue relegado hasta optar por salir rumbo a Lorca, donde pasó temporada y media en un club de la zona media de la tabla en Segunda B.

La siguiente escala del jugador fue Mérida. Allí se hizo querer por la afición tras una 15-16 en la que lucha hasta el final por entrar en play-off de ascenso. Nada que ver con lo vivido en la 16-17, en la que la descomposición del cuadro romano le terminó llevando a Tercera. En esa espiral, Bernal -que no terminaba de empatizar con el técnico Loren- salió rumbo al Marbella. El Mérida explicó en su comunicado de despedida que “ante la insistencia del jugador, el club ha decidido concederle la carta de libertad". Bernal, por su parte, expuso: “Ha sido un difícil acuerdo. Pido perdón a quien se sienta ofendido, pero salgo con la cabeza en alto". En Mérida, por cierto, coincidió con los cordobeses Hugo Díaz y Javi Hervás.

En ese invierno de 2018 el Marbella era un equipo poderoso que llegó a disputar dos play-off de ascenso a Segunda en cuatro temporadas. Y Bernal fue fijo en los onces prácticamente para todos los técnicos que se sentaron en el banquillo del Antonio Lorenzo Cuevas costasoleño. Se convirtió, de hecho, en el décimo jugador en la historia del Marbella en sumar más de cien partidos. Sin embargo, el Celta B y la Peña Deportiva truncaron las aspiraciones de un proyecto que tocó suelo el verano pasado verano con el sorprendente descenso a Tercera Federación.

En su presentación en El Arcángel, Bernal se ofertó para jugar en todas las posiciones, aunque reconoció que “donde más he jugado es como interior, pero también he jugado como pivote defensivo, como banda, he jugado algunos partidos como central, pero sabiendo lo que hay que hacer en todo momento y sabiendo lo que te pide el entrenador, lo que hay que hacer es cumplir en cada sitio y hacerlo lo mejor posible”. También dijo que jugar para el Córdoba es “un orgullo” para él. El reto de este joven veterano es lograr el ascenso que le sigue faltando en su ya amplio currículum.

