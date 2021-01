Ale Marín, el gol maradoniano con una celebración directa al corazón

Ale Marín, jugador del Córdoba B, anotó el gol que todo jugador de fútbol quiere marcar y que todo periodista desea narrar. Fue en el Polinario de Puente Genil ante el Salerm y supuso el 0-1 en el duelo de rivalidad provincial que terminó 1-3 y que refrendó el gran momento que atraviesan los de Germán Crespo.

El extremo de Olivares explicó en COPE que la jugada parte de un ataque de Salerm, “me llega un rechace y justo me cae a banda y consigo driblar rápidamente a los dos primeros rivales y luego encaro a la portería rival. Mi idea era dar el pase a un compañero, pero estaba en fuera de juego así que solo me quedó intentar jugármela solo. Me salió bien y finalizó bien al palo largo del portero”. No le quedó más remedio que hacer ese golazo.

Contento por el gol!! Pero sobre todo por la victoria del equipo en un campo dificil!! A seguiir trabajando!! ���� @CordobaCF_ofipic.twitter.com/8ItsyyWSkY — Alejandro Marin Diaz (@alejandro1199_) January 25, 2021

Ale, sincero, explica que “la verdad es que nunca había hecho un gol tan bonito y tan especial” al mismo tiempo que, modesto y atendiendo a los problemas ofensivos del primer equipo blanquiverde, “lo único que me queda es seguir trabajando y si me llega la oportunidad, pues eso queda en manos de Pablo Alfaro y de Germán Crespo”. El buen momento de Ale es el mismo que el del Córdoba B, que está yendo de menos a más: “Al principio no nos estaban saliendo las cosas, nos faltaba efectividad. En este año nuevo hemos mejorado cara a portería y estamos en una dinámica positiva y mejorando los resultados”.

El tanto, que muchos cordobesistas añejos compararon con uno del blanquiverde Txiki en 2008 al Alcalá, tuvo una dedicatoria muy emotiva: “El año pasado falleció mi padre y era lo que más quería y estoy intentando conseguir mi sueño por él. En la celebración se la dedico especialmente a él porque en esos momentos sólo me acordé de él”.

Es la historia de un bello gol, aunque Ale firmaría hacer muchos más aunque fueran muy feos: “Cualquiera que valga para sumar de tres en tres me vale”

