La acreedora Aceites García de la Cruz alega que la venta de la unidad productiva del CCF debería ser nula

El diario ABC ha adelantado que uno de los acreedores del Córdoba C.F. S.A.D -Aceites García de la Cruz- ha alegado ante el juzgado de lo Mercantil la nulidad de la venta de la unidad productiva de la entidad a Unión Futbolística por falta de capacidad de los administradores judiciales y falta de obligada autorización judicial. Luis Bautista, abogado de la empresa aceitera, ha explicado en COPE el contenido de su escrito a Mercantil 1. Para Bautista en el auto del juez se les “limita” la capacidad de actuar en la SAD a los administradores y les “impone” un requisito en la venta de activos esenciales de la sociedad (“algo superior al 25%”). En consecuencia, entiende que debían “haber solicitado autorización al Juez de Instrucción, algo que no se hizo”. En lo que se refiere a la medida cautelar de solicitud de inscripción del Córdoba C.F. S.A.D en la Federación porque “no se ha defendido a los acreedores de la entidad”.

�� Buenos días, cordobesistas!!



��️ Darren Sidoel nos cuenta cómo se abrió una brecha en el talón la semana pasada. Hubo que llevarlo al quirófano�� para coserlo porque tenía el tendón expuesto ⚠️



�� Se incorporará al grupo la semana que viene �� pic.twitter.com/4ZHqpHyO5E — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) September 11, 2020

Ayer el CSD anunció dentro de su protocolo para la vuelta a la competición en el deporte no profesional que se recomienda que en los partidos al aire libre no se superen los mil espectadores de público. La Federación Andaluza podría autorizar los amistosos a partir de la próxima semana y llevará a cabo test a 160.000 jugadores en esas categorías no profesionales. Hemos hablado hoy en nuestro Tiempo de Deportes sobre este tema con el técnico del Salerm Puente Genil Diego Caro.

En polideportivo, hoy vuelve a competir Adesal en la máxima categoría del balonmano femenino nacional. El conjunto de la Fuensanta se estrena a las 21.00 recibiendo al poderoso Granollers en Vista Alegre en un encuentro que será retransmitido por Teledeporte. Su entrenador Rafa Moreno reconoce que no llegan todo lo bien que desearían a este arranque.

También en balonmano, el domingo juega Ángel Ximénez ante Granollers. Su meta Álvaro de Hita fue clave en el triunfo ante Sinfín y espera repetir en tierras catalanas. Hoy ha sido protagonista en COPE Córdoba.

En nuestro programa de este viernes hemos contado también con la nueva jugadora del Córdoba Futsal Lihuen Valcárcel y con el gerente del Club de Campo de Córdoba de Golf, Javier Fernández.

FICHAJE | Lihuen Valcárcel (@livalcarcel), nuevo fichaje del Deportivo Córdoba F.S.



���� La polivalente ala-pívot aterriza en nuestro club tras una exitosa trayectoria en su Argentina natal#GoVerdes#MareaCajistapic.twitter.com/5mq4g7LFdb — CD CÓRDOBA-CAJASUR FSF (@cordobafs) September 11, 2020

También te puede interesar:

-La Ciudad Deportiva, otro frente para Unión Futbolística Cordobesa

-El Córdoba trabaja en Montecastillo mientras espera el ok definitivo de la Federación