2023 en blanquiverde: Resumen de un año en la vida del Córdoba C.F.

Termina 2023. Menudo año para los cordobesistas, ¿verdad? Del orgullo al pesar. Del cielo al fango. De la ilusión al terror. 365 días que vamos a recordar en estos minutos con los sonidos de los protagonistas. Aquí repasamos lo que dio de sí la hoja del calendario que ahora vamos a arrancar.

En enero de 2023 el Córdoba era líder. Llevaba 36 puntos en 17 jornadas y apenas había perdido tres partidos, dos de ellos en los dos últimos encuentros de 2022. Sumaba los mismos puntos que el segundo clasificado Alcorcón, pero el desconcierto empezaba a traducirse de las manifestaciones en sala de prensa de El Arcángel. Tras la victoria ante el San Fernando, la Balona de Rafa Escobar se llevó la victoria de Córdoba y el técnico Germán Crespo incendió el vestuario hablando del mercado invernal y de la situación de un Adrián Fuentes que iba a tener que ser titular en la siguiente jornada en San Sebastián de los Reyes.También Willy habló en esos días de los que iban a tener que llegar e irse en ese terrorífico mes de enero para estabilidad del club.

Durante cuatro jornadas seguidas, un Córdoba que al principio de temporada llevaba una media de tres goles por encuentro se quedó sin marcar. No pudo ni ante Balona, Sanse, Celta B y Unionistas. El balance del mercado se saldó con cinco fichajes: Antonio Caballero, Armando Shashoua, Canario, Marco Camus y Juan Villar y seis salidas: José Cruz, Álex Bernal, Adrián Fuentes, Sergio Benito, Ramón Bueno y Cedric Teguia. El Director Deportivo Juanito catalogó de “convulso” el mercado invernal y habló del crédito de un técnico que, como él, acababa de ser renovado por tres temporadas.

La caída libre del Córdoba tras seis partidos sin conocer la victoria le llevó del primer al cuarto puesto. Nadie dudaba en febrero que, por la involución del juego del equipo, Germán Crespo abandonaría el banquillo. Casi nadie. Tanto desde la dirección deportiva como desde la parcela ejecutiva que lideraba Javier González Calvo la confianza era máxima ante los medios. Incluso ciega se podría decir.

Para colmo de desgracias, el 25 de marzo en el choque ante el Racing de Ferrol Dragi Gudelj cayó fulminado por su corazón sobre el terreno de juego de El Arcángel. La rápida reacción de los servicios médicos del club y del cardiólogo José Segura resucitaron al central ante la angustia de compañeros y de aficionados.

La última victoria del Córdoba CF de Germán Crespo de 2023 fue el 26 de febrero ante la Cultural 2-0. Tras otros cinco encuentros sin conocer una alegría, el granadino fue despedido después de perder 2-1 en Linares el 9 de abril. No se despidió en sala de prensa ni de medios ni de afición por voluntad propia. Su sustituto para los últimos diez partidos de liga -cuando el equipo ya estaba a cinco del play-off- fue Manuel Mosquera. Un entrenador al que conocía bien Kike Márquez por su paso por el Extremadura. Márquez reconoció el 12 de abril que su rol iba a cambiar con su nuevo entrenador.

Pero Manuel Mosquera no sólo mejoró al grupo, sino que su discurso acabó resultando más irritante para los oídos de una afición que ya no toleraba más fracasos. No obstante, el gallego decía entender el enfado de El Arcángel. Al final, el equipo zozobó y Mosquera apenas logró una victoria estéril en la última jornada que sirvió para que el Badajoz descendiera en un estadio de El Arcángel prácticamente vacío. El Córdoba perdió en la recta final hasta sus opciones de disputar la Copa por primera vez en 25 años. Inexplicable, dijo Mosquera, que fue su paso por Córdoba.

Y, de repente, el 15 de mayo saltó otra bomba más en El Arcángel. González Calvo dejaba de ser el CEO del club. Al menos oficialmente, porque nominalmente ya dejó de serlo unos meses antes. Un hecho que no resultó a posteriori baladí por algún contrato millonario que dejó firmado durante sus últimos movimientos en el club. El extremeño explicó en su emocionado adiós que el fracaso de la temporada pudo obedecer a la renovación por tres temporadas de Germán Crespo.

El relevo en la cúpula lo iba a tomar Antonio Fernández Monterrubio, quien no compareció ante los medios oficialmente hasta el 19 de junio. Su discurso, alejado de la euforia, reflejaba una nueva época más austera y de recortes en la entidad.

En 28 de junio se conoció el nombre del nuevo entrenador del equipo. Iván Ania salía del Algeciras para ocupar el banquillo de El Arcángel. Después de un casting en el que sonaron con fuerza los nombres de José Antonio Romero o Alberto González. Los fichajes se hicieron de rogar. De hecho, todo en verano pareció ir demasiado lento. Hasta la llegada de las camisetas, cuya presentación tuvo lugar el 8 de agosto, fue tardía. Los encargados de presentar la blanquiverde fueron, casualmente, Adri Castellano y Dragi Gudelj, dos jugadores que, por desgracia no han vivido un año nada fácil.

Finalmente se vistieron como blanquiverdes en verano Adri Castellano, Adilson, Lapeña, Albarrán, Álex Sala, Recio, Isma Ruiz, Toril, Carlos García, Iván Rodríguez y Kuki Zalazar. Una plantilla corta, de 21 efectivos, que apostaba por la versatilidad.

Pero el equipo no empezó bien. De hecho, de los cuatro primeros partidos de Liga perdió los tres primeros. Los de Iván Ania no hacían un mal fútbol, pero la falta de eficacia en ambas áreas restaba credibilidad al objetivo del ascenso que desde el club se planteaba.

Tras el puente de la Hispanidad, en octubre, llegó el gran mazazo para la familia cordobesista. El juvenil Álvaro Prieto perdió la vida en un terrible episodio en la estación de Santa Justa de Sevilla. Las muestras de consternación llegaron desde toda España y, tras conocerse el hallazgo del cuerpo de Prieto, la afición se concentró a las puertas de El Arcángel convocada por el grupo ultra Brigadas Blanquiverdes.

En el capítulo de tribunales, el 19 de octubre se conoció que la empresa Pro Fit Spirit reclamaba al club más de 325.000 euros por ejecutar un campo en la Ciudad Deportiva y otros servicios. El contrato de prestación de servicios, según la empresa, fue firmado en noviembre de 2022 y González Calvo dejó de prestar sus servicios como Consejero Delegado en febrero de ese año.

Pro Fit Spirit entiende que se aprovecharon de esa circunstancia para causar un perjuicio patrimonial a su empresa.

Y antes de llegar a noviembre, Javi Flores regresó al Córdoba como colaborador de la secretaría técnica y representante institucional. Su rueda de prensa de presentación sirvió, de paso, como anuncio de que colgaba las botas. Un jugador icono del club blanquiverde en sus últimas décadas.

La mejoría del Córdoba en la recta final del año en eficacia le llevó a plasmar con resultados su convincente juego. Desde la derrota en Algeciras el 7 de octubre no volvió a perder en 2023 y en este periodo pasó de ser decimosegundo a cinco puntos del quinto y a diez del líder a su actual cuarto lugar con seis de ventaja con respecto al sexto clasificado. En la retina de los cordobesistas, las victorias al Atlético B 1-6, al Antequera 3-0 o al Castellón 2-0. Y, claro, el ambientazo vivido en La Rosaleda en un choque que acabó en tablas.

Pero al margen de la alegría por la evolución deportiva cordobesista, el final de 2023 deparó otra estampa terrible. En Melilla Dragi Gudelj volvió a desvanecerse ante las caras de terror de sus compañeros de profesión. Su corazón le dio un segundo aviso que mitigó su desfibrilador, pero que deja su continuidad como futbolista en la primera duda a resolverse en 2024.

Por cierto, y en otro orden de cosas, en 2023 no se avanzó en nada -para variar- en lo que se refiere a El Arcángel. Al menos en cuanto a realidades se refiere. El estado de abandono de algunas zonas del estadio Municipal llevó a FACUA a denunciar su situación a las autoridades.

Así llegamos al final. Iván Ania hizo este compendio de su 2023 en clave blanquiverde tras el 0-0 ante el Atlético Baleares. Un choque que trajo como daño colateral la roja de Calderón, que se perderá los dos primeros compromisos de 2024. Pero el asturiano no ve mal el panorama.

Nos tomamos un descanso en estos días. El 29 el Córdoba jugará un amistoso en Montilla y después los sentidos se bifurcarán obligatoriamente entre el partido del jueves 4 ante el Castilla en El Arcángel y el mercado de fichajes que presumiblemente traerá a Córdoba a un delantero y un central al menos. Hasta entonces, os deseamos una blanquiverde Navidad y una entrada con pie derecho en el año nuevo. ¿Un año de ascenso? Ojalá.