Niños prodigio, animación de calidad y la situación de migrantes y personas refugiadas los estrenos de cine

Esta semana llegan a la gran pantalla historias de niños prodigio, una cinta de animación de calidad e incluso la situación de migrantes y personas refugiadas, ahora que en la actualidad está la crisis que se está viviendo en Turquía. Además la semana viene marcada con la noticia de la cancelación del Festival de Cine de Málaga empezamos a comentar los estrenos que llegan esta semana a caretelera.

Para empezar, el público infantil cuenta con dos películas de animación, “Las vidas de Marona” y “Klara y el ladrón de mazanas”. La primera es una deliciosa historia sobre una perrita, que, tras un accidente, recuerda las personas con las que ha compartido su vida. Una cinta llena de empatía y simpatía. La segunda es una historia más convencional sobre una pequeña vaca llamada Klara que vive en la ciudad con su madre y sueña con convertirse en una estrella de la música. Un día, recibe una carta de su padre, a quien no ha visto en muchos años, y viaja al campo para encontrarse con él. Allí, le ayuda a salvar su granja, descubre quién es el granuja que se come las manzanas, hace su primer amigo y entiende que hay muchas maneras de convertirse en una estrella.. El resto de la historia la tendrás que descubrir con los más pequeños de la casa. Un buen momento para compartir con ellos.

Todo pasa en Telavi

Desde Japón nos llega un thriller de acción, “First Love”, que nos habla sobre recuperar el primer amor, pero a golpe de persecuciones y tráfico de drogas. El protagonista es Leo, un joven boxeador que atraviesa una mala racha y durante el transcurso de una noche en la ciudad de Tokyo (Japón) se encuentra con el primer gran amor de su vida, Mónica, una prostituta adicta a la droga que pese a sus circunstancias personales sigue siendo una joven inocente. Aunque Leo no lo sabe, la chica se encuentra inmersa en una compleja trama relacionada con el tráfico de droga que la convierte en el objetivo de varias personas: un yakuza, un policía corrupto y una asesina enviada por la tríadas chinas.

Cambiando de registro, hablamos de “Y llovieron pájaros”, un drama sobre la vejez y cómo las personas se enfrentan a ella. Una historia que libera y que nos muestra un punto de vista diferente. Se trada de tres ancianos han elegido retirarse del mundo y vivir en los bosques de Canadá. Cuando un gran incendio amenaza la zona donde viven, una joven fotógrafa llega hasta su escondite, y luego otra mujer anciana. Estos elementos externos cambiarán su existencia. Una película muy recomendable para ver este fin de semana.

Y llovieron pájaros

Dos niños prodigio son los protagonistas de “Fahim” y “La canción de los niños olvidados”. Ambas nos hablan, además, de cómo se convierten en personas refugiadas en países extranjeros y cómo se enfrentan a su nuevo destino. También trata el tema de la migración y las personas refugiadas la mejicana “Luciérnagas”, en esta ocasión con un joven homosexual como protagonista, que huye de Irán.

Terminamos con “Todo pasa en Telaviv”, una comedia que no se pueden perder sobre telenovelas, con el conflicto entre palestinos e israelíes como telón de fondo. Una historia original y divertida que nos dará una buena tarde de domingo.