Los dramas protagonizan una cartelera en la que destacan “Sinónimos” y “El huevo del dinosaurio”

Comienza una semana en la que los dramas protagonizan los estrenos cinematográficos… Además, el famoso erizo azul de los videojuegos de Sega llega con “Sonic, la película” para rememorar a este personaje que hará las delicias de nostálgicos… “El amor está en el agua” es una cinta anime que nos narra una historia sobre la vocación, sobre buscar un lugar en el mundo y sobre el amor y la pérdida, todo ello con una estética que hará las delicias de los fans del cine de animación.

Ponen el punto de suspense las estadounidenses “Fantasy Island” y “Crimen a contrarreloj”. La primera nos adentra en un resort de lujo donde los turistas van a encontrarse algo muy diferente de lo que esperaban al llegar, teniendo que luchar por salvar la vida… en la segunda, un policía tiene que aclarar el asesinato de su familia, y para ello contará con la ayuda de su sobrina, una de las personas que habían muerto durante el suceso…

Casanova regresa en “Casanova, su último amor”, cuando se enamora perdidamente de una prostituta londinense que le sugerirá un casi imposible desafío.

“You go to my head” nos adentra en una relación de amor que surge a raíz de un accidente en el que la protagonista sufre amnesia postraumática.

“El huevo del dinosaurio” (Espiga de Oro en Valladolid) nos muestra la relación entre un policía y una mujer que tienen que custodiar la escena de un crimen durante toda una noche. “Sinónimos” (Oso de Oro en Berlín) es un drama sobre inmigración y sobre cómo un joven israelí renuncia a lo que es para integrarse en la sociedad francesa. El punto cómico lo pone la española “Hasta que la boda nos separe”, una comedia de enredo sobre el amor y el matrimonio con Alex García y Belén Cuesta como protagonistas.