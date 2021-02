Paisajes con Historia, un oasis de paz y tranquilidad en la provincia de Córdoba

¿Sabías que el peral silvestre más grande de Andalucía, e incluso de España, se encuentra en Santa Eufemia? ¿Y que en Posadas encontramos los restos de una antigua explotación romana de piedra franca, la Cantera Honda, con enorme protagonismo en la industria oleícola que, desde el siglo I al III d.C, se desarrolló en el valle del Guadalquivir y exportó a distintos lugares del Imperio Romano?

Todas estas curiosidades, y muchísimas más, son las que puede descubrir el cordobés que opte por realizar alguna de las 41 rutas o senderos señalizados que comprenden el programa Paisajes con Historia, una iniciativa impulsada por la Delegación de Medio Natural de laDiputación de Córdoba que nació en 2002 para dar a conocer recorridos de interés natural, histórico, paisajístico y etnográfico por los distintos municipios de la provincia.

Recorrer cualquiera de estos caminos es adentrarse en el pasado de cada localidad, en su flora y su fauna, en su agricultura, en sus tradiciones y costumbres, en su artesanía.

“Ahora que las opciones de ocio y esparcimiento están limitadas, y que las recomendaciones sanitarias pasan por estar en espacios abiertos y por respetar la distancia, el programa Paisajes con Historia es una magnífica oportunidad para respirar, para disfrutar de la naturaleza al tiempo que aprendemos de dónde venimos”, señala el delegado del Área, Francisco Palomares. “Tenemos la enorme suerte de vivir en una provincia con una riqueza natural única, con dehesas y sierras, con valles y montañas, ríos y embalses, y es el momento de redescubrir toda esa riqueza con estas rutas que invitan a ser descubiertas por toda la familia y a ser recorridas a pie, en bici o incluso a caballo”.

Este tipo de actividades, prosigue el diputado provincial, “está teniendo cada día más seguidores, sobre todo a raíz del confinamiento y las restricciones, y prueba de ello es el número de visualizaciones de las rutas en el apartado ‘La ruta en Google’ de nuestra web, que ha pasado de 21.000 a más de 100.000, o las descargas en pdf”. “Además, se trata de rutas sencillas, de fácil acceso y escasa dificultad a la hora de recorrerlas, suponiendo así un atractivo más para conocer los municipios, su entorno natural, su patrimonio o sus elementos diferenciadores”.

¿Cómo se crean estas rutas que albergan tantos tesoros escondidos?

El proceso se inicia con una petición del Ayuntamiento en cuestión, y prosigue con una visita a la ruta propuesta por parte de los técnicos del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación, o, en el que caso de que no haya ninguna propuesta, con la configuración de una ruta basada en elementos del paisaje que tengan interés.

Paisajes con Historia, un oasis de paz y tranquilidad en la provincia de Córdoba

Como explica uno de los técnicos del Departamento, Francisco Sánchez Polaina, “el siguiente paso es la concreción de los caminos por los que irá la ruta, la elaboración de un documento con las señales que llevará (balizas, flechas, paneles, etc.) y la creación del mapa de la ruta, en colaboración con el Departamento de Información Territorial de Eprinsa”.

El colofón a todo este proceso creativo es la señalización de la ruta sobre el terreno, con los diseños elaborados previamente, la realización de un folleto desplegable con los contenidos y el mapa.

Últimas rutas incorporadas a Paisajes con Historia

Gracias a este minucioso trabajo, y al interés creciente de los municipios por contar con esta oferta de ocio donde prima el contacto con la naturaleza, se han multiplicado las peticiones que recibe la Diputación de Córdoba para señalizar nuevas rutas. Así, la Delegación de Medio Natural acaba de concluir la señalización de la ruta número 41, la Ruta de Piedra Luenga, en Montilla, en cuya configuración ha participado Francis Jiménez Espejo, geólogo montillano del Instituto de Ciencias de la Tierra del CSIC que acaba de llegar de la Antártida.

Además, en 2020 señalizó la Ruta de las Ermitas de El Viso y, tal y como recuerda el delegado de Medio Natural de la Diputación, “se remodelaron tramos en algunas otras, como la del Cerro de las Cabezas de Fuente Tójar, y se hicieron reparaciones y mejoras en las de Monturque, Villafranca, Pozoblanco y Santa Eufemia”. En esta última se han colocado paneles nuevos para una mejor interpretación de algunos elementos, como el Pilar o el piruétano que está en la subida al castillo; se trata del peral silvestre más grande de Andalucía e incluso de España.

A estas recientes incorporaciones, adelanta Palomares, “la Delegación de Medio Natural tiene la intención de sumar próximas señalizaciones en Fuente Palmera, Guadalcázar y nos han llegado peticiones de nueva creación en La Granjuela, Pedroche, Iznájar y Espiel. Tenemos también peticiones de municipios que ya tienen alguna ruta señalizada, como es el caso de Belmez, Montalbán o Belalcázar, pero en estos momentos hemos decidido dar prioridad a aquellos que no cuentan con ninguna”.

En definitiva, la pandemia y todas las restricciones ligadas a ella están haciendo que la ciudadanía encuentra en la naturaleza y en el entorno natural próximo a sus domicilios una excelente opción para caminar, respirar o descansar de la monotonía. El interés por este tipo de actividades se ha disparado y no dejan de surgir propuestas como la de Paisajes con Historia, un oasis de paz y tranquilidad pensado y diseñado para el disfrute de los pueblos de la provincia.

Toda la información de las rutas de Paisajes con Historia, así como fotografías, el mapa en PDF, la distribución por mancomunidades y la ruta en Google, se puede consultar en la página web www.dipucordoba.es/medioambiente.

También te puede interesar: