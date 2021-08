Las XIV Jornadas Festum de Almedinilla abordarán el complicado siglo III escenario de la Peste Cipriana

Se cree que la Peste Cipriana que azotó occidente durante el siglo III solía comenzar con un agotador flujo de vientre, a lo que seguía nauseas, vómitos, fiebre, úlceras en la garganta, ojos inyectados en sangre y gangrena. Y se cree todo esto porque Cipriano, obispo de Cartago, la vivió e identificó como un apocalipsis biológico. Se especula que bien pudo ser una gripe como “Española” de 1918 o bien una fiebre hemorrágica viral.

Esta pestilencia causó transformaciones sociales, económicas y políticas en el Imperio Romano -y también aceleró la destrucción de Alejandría y la muerte de la célebre Hipatia- y ha sido elegida por los organizadores del festival romano Festum de Almedinilla como eje para su XIV edición.

Fran Vicente Jurado, concejal de cultura de la localidad, explica en COPE que “cuando el equipo de Festum se juntan, normalmente lo hacemos en octubre una vez que han pasado las jornadas del año en curso, hablamos de muchos temas y surgió la idea de volver a repetir sobre el tema de la pandemia. Porque seguimos en pandemia y, esperemos, ya no va a haber más de aquí en adelante”.

Recalca Jurado que la Peste Cipriana supuso “una transformación social, económica e incluso política, porque las fronteras tendían a hundirse y fue el principio del fin. La pandemia afectó de tal manera a los ejércitos y a la producción de alimentos que el Imperio se vio comprometido. San Cipriano no fue tanto quien la sufrió como quien describió los síntomas”.

Parte de las jornadas se centran en cómo esta enfermedad afectó a las creencias populares y, sobre todo, al cristianismo: “Hubo posturas de todo tipo. La gente en algunos momentos le echaba la culpa a los cristianos. Igual que hoy en día se criminaliza, por desgracia, a ciertos grupos sociales. También hubo quienes buscaron la salvación a través del primitivo cristianismo que San Cipriano estaba difundiendo”.

Este sábado a las 21:30 arranca Festum con la conferencia “Las pandemias en la Antigüedad y la peste Cipriana del siglo III”, a cargo de Ignacio Muñiz (Arqueólogo municipal y director del Ecomuseo del río Caicena). Como explica Jurado, “hasta el domingo 15 tenemos conferencias más al uso, charlas con recreación y también podremos ver cómo se vivía en aquella época y cómo vivían y sentían. Es muy didáctico. Tendremos también talleres para niños y mayores. Queremos enseñar cosas y que la gente se lo pase bien. Una de las actividades es una recreación de una boda romana. El año pasado tuvimos banquete y bacanal en nuestro coliseo, que nos permite mantener la distancia de seguridad entre los comensales”.

También está previsto -será el lunes a las 20.30- un taller sobre cómo hacer panoplias militares romanas y de gladiadores con material reciclado: “En este caso hay que darle las gracias a nuestro colaborador José Antonio Antón, que vive en Valencia pero lleva un montón de años jubilado. Era docente de historia y realizaba con sus chavales en clase las panoplias militares con material reciclado. Cuando uno ve ese material reciclado piensa que no puede ser”.

Las actividades pueden ser seguidas a través de la página de facebook“Festum Jornadas Iberorromanas” y desde la organización recomiendan que quienes deseen acudir presencialmente se registren: “lo recomendamos porque los espacios son abiertos y si viene más gente se puede ampliar aforo, pero es recomendable que por control sanitario se llame y se dé un número de teléfono”.

Festum es uno de los atractivos de este pequeño municipio -el más oriental de toda Córdoba-, pero no el único como explica Jurado: “Nosotros no tenemos playa y el clima en agosto es duro. Hay que buscar excusas para que quien desee visitar este entorno pueda hacerlo. Almedinilla no es solo sus jornadas. Su río tiene zonas de baño y está en un entorno paradisíaco. Hemos pensado que el verano hay que disfrutarlo como se pueda”.

