Conoce la historia que esconde la casa y la huerta de los Díaz de Morales en Córdoba

Esta casa se encuentra sigutada en el barri de la Magdalena, concretamente en la calle de los Muñices, que al menos desde el siglo XV se llamó calle de los Godois. Aunque, en realidad, ambas denominaciones se referían a la misma familia, los Muñiz de Godoy.

Se ubica en un lugar estratégico por estar muy cerca a la Puerta de Andújar, una de las puertas de entrada a la Axerquía de Córdoba. Para algunos historiadores, don Juan Muñiz de Godoy, comendador de Estremera y de origen gallego, concurrió junto al rey Fernando III a la conquista de Córdoba. Manuel Ramos, director de Casa de las Cabezas, nos explica que "este personaje fue el germen de este linaje que tantos caballeros principales ha proporcionado en todas las épocas, surgiendo de su seno valientes y esclarecidos guerreros, como Pedro Muñiz de Godoy, Gran Maestre de Calatrava, quien destacó en la batalla de Albujarrota, allá por el año de 1385".

En años y siglos posteriores, hace aparición en estas Casas Principales otra ilustre familia: los Díaz de Morales, oriundos de Soria, y ello a consecuencia del matrimonio de don Pedro de Morales y Venegas con doña Catalina Muñiz de Godoy, celebrado en el año1569. Esta señora instituye mayorazgo a favor de su hijo Francisco Díaz de Morales, quedando las casas de la Magdalena incorporadas al mismo. "Hasta ese momento, las casas de los Diaz de Morales se situaban en hasta hoy llamada Calle de los Morales, en el barrio de Santa Marina, calle que conecta la plazuela que preside el palacio de Viana con la iglesia de Santa Marina", anota Ramos. A día de hoy solo se conserva su fachada, de fuerte impronta barroca en la que aún se puede vislumbrar el viejo escudo de armas de la familia, que tiene un moral y cuatro lobos entre otros símbolos.

Ramos explica que "a diferencia de otras casas en efecto, de esta he podido cotejar abundante información de primera mano, gracias a la amistad que me une con los descendientes de los Díaz de Morales, mis amigos Jose Luis y Nuria, que aún conservan buena parte del archivo familia y que he tenido el honor de estudiar. La otra fuente, como en tantas otras ocasiones no las proporciona, Teodomiro Ramírez de Arellano en sus Paseos por Córdoba, pue su suegro fue don Rafael Diaz de Morales, poseedor de este mayorazgo y como curiosidad señalar que fue el ultimo caballero veinticuatro de Córdoba, que era como se denominaba a los antiguos algo así como concejales del ayuntamiento".

Teodomiro Ramírez de Arellano describía este edificio de la siguiente manera: Esta casa es de las mayores de Córdoba; ocupa una superficie de más de 5.000 varas. Tiene puerta falsa a las callejas de Santa Inés, muchas y buenas habitaciones, oratorio, cuatro patios, jardín, huerta con tres pajas y media de agua de la Fuentsantilla, corral, grandes y buenos graneros, caballerizas y cocheras.

Todo parece indicar que los elogios del autor de los Paseos por Córdoba no eran gratuitos; en efecto, la fama de este edificio venía de antiguo, pues dichas Casas Principales, en el año 1729, fueron las elegidas por los aposentadores reales para hospedar a los hijos del rey Felipe. En tal sentido, el autor de la Breve sencilla narración de lo que ha practicado la muy noble, y muy leal Ciudad de Córdoba, en el recebimiento y hospedage de los Serenísimos Señores Infantes Don Luis Antonio Jayme y Doña María Teresa.

Hoy el edificio está convertido en un colegio público. En el año 1795 se procede a la renovación total de la fachada, obra con la que la casa adquiere su actual aspecto. Fruto de las expresadas reformas, la fachada dispone de gran número de vanos recercados en piedra y ubicados simétricamente en sus dos plantas de altura. Dichos vanos se resuelven en forma de grandes ventanas, que en la planta baja son protegidas por las clásicas rejas enrasadas en la línea de fachada. Por el contrario, en el piso superior, las ventanas se hallan protegidas por grandes rejas voladas, y a la vez, cubiertas con carpintería de cuarterones a modo de celosías. Desplazada al extremo izquierdo de la fachada se ubica la portada que, terminada en el año 1800, muestra un marcado carácter neoclásico.

Manuel Ramos nos ha detallado que "los Díaz de Morales, tenían su segunda residencia muy cerquita de la anterior, era el sitio de moda de la nobleza cordobesa. Era una huerta preciosa llamada la Favorita, aunque todo el mundo la conocía como huerta de Morales. Hoy su espacio lo ocupa el hospital llamado precisamente Los Morales en honor a esta familia. Una curiosidad. Este auténtico vergel fue plasmado por Julio Romero de Torres en su primera obra firmada y fechada en año 1898"

