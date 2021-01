El alcalde de Córdoba considera que los reconocimientos turísticos ayudan a seguir siendo destino referente

La prestigiosa guía de viaje Loney Planet ha considerado que Córdoba es una de las ciudades patrimonio más bonita del mundo, con cuatro declaraciones.Estas son la Mezquita-Catedral, el casco histórico,la fiesta de los Patiosy Medina Azahara. Pero no es la unifica distinción de este mes de enero, ya que 'The New York Times' la ha incluido cómo una de las ciudades para amar este 2021

El alcalde de Córdoba, José Mª Bellido, ha pasado por los micrófonos de 'Destino Andalucía', donde ha reconocido que “ser alcalde de Córdoba es todo un privilegio y se siente muy orgulloso de ser cordobés.”

“Córdoba es una ciudad maravillosa, cada vez más reconocida, con cuatro declaraciones Patrimonio de la Humanidad, con un pasado histórico tremendo, con pocas ciudades que están a su altura” ha explicado el primer edil. “El último de estos reconocimientos parte de los que nos visitan, por eso es más importante”.

“Nuestro legado, nuestro patrimonio histórico y cultural, en definitiva ese misterio por descubrir de Córdoba, esos vecinos que te cuentan su vida, es una de las cosas que más les ha gustado a los visitantes” ha reconocido el alcalde. “Esa fregona atravesada en la puerta de un patio indicando que acaban de fregar y que no pases”.

“Ese cariño de los que nos visitan a mi me hace ilusión, porque eso significa que quien viene a Córdoba, el que nos conoce, se va encantado y ese es el otro gran patrimonio que tenemos” ha explicado el alcalde.

Lonely Planet va a realizar una guía propia sobre la ciudad, donde se señalarán lugares mágicos para descubrir Córdoba. Ante la imposibilidad de viajar, Bellido considera que estos reconocimientos lo que hacen es poner el foco en los lugares que más nos recomiendan para ver una vez que podamos volver a viajar.

El alcalde ha reconocido que la pandemia está provocando mucho daño: “Vivimos del turismo, estamos maniatados, nos falta una parte importante de nosotros mismo y la situación es muy complicada”.

Bellido ha recordado que desde el sector hay que seguir luchando, para que cuando todo pase, Córdoba vuelva a ser ese referente en las guías turísticas cómo siempre lo ha sido.

