Los tonos rojos y rosas de las gitanillas, los claveles y los geranios llenan los balcones y los lugares más emblemáticos de Iznájar con motivo de su X Festival de los Balcones y los Rincones, organizado por el ayuntamiento de Iznájar. Toda una explosión de color que contrasta con el blanco de sus calles y que invita a pasear por este municipio de la Subbética Cordobesa mientras se disfruta de la belleza de esta localidad. Esta celebración de la primavera en todo su esplendor, que cuenta con apoyo de la Diputación de Córdoba, llega acompañada de un programa cultural en torno a las flores que se alargará durante todo el mes de mayo con infinidad de actividades paralelas desarrolladas en el casco histórico y el conjunto monumental del Barrio de la Villa.

IZNÁJAR CELEBRA LA PRIMAVERA CON SU X FESTIVAL DE LOS BALCONES Y LOS RINCONES

Hoy ha tenido lugar el acto de inauguración de este Festival de los Balcones y los Rincones en el Patio de las Comedias, uno de los lugares más emblemáticos e icónicos de Iznájar. El acto ha contado con la presencia del alcalde del municipio, Lope Ruiz, acompañado de la diputada Provincial de Turismo de Córdoba, Inmaculada Silas y la concejala del Área de Educación, Cultura y Nuevas Tecnologías del ayuntamiento iznajeño, Antonia Gómez Vidal.

Audio Lope Ruiz, alcalde de Iznájar

“Unir la cultura con el tema de las flores y con los espacios típicos de nuestro pueblo y ponerlo todo al servicio del desarrollo económico es un objetivo que nos hemos marcado siempre. Sin embargo, este año tenemos un objetivo extra porque este mes de mayo puede ser el inicio de una recuperación, de una vuelta a la normalidad que es lo que todos estamos deseando. Estoy seguro que todo el que venga a Iznájar va a encontrar un motivo para disfrutar y nosotros, los iznajeños, vamos a utilizar este mes para salir, para vernos y disfrutar de esta magnífico pueblo que hemos construido juntos”, destacó Lope Ruiz durante el acto inaugural.

Por otro lado, la diputada Provincial de Turismo de Córdoba, Inmaculada Silas, “Iznájar es uno de los pueblos que más dinamización de turismo está haciendo. La oferta ya no está solo en los Patios de Córdoba, aquí este municipio ofrece un amplio elenco de actividades junto con estos rincones típicos. Todo ello hace que el visitante no solo admire la belleza singular y única de estos espacios sino que disfrute de su cultura, su patrimonio, actividades de naturaleza, gastronomía, etc. Un amplia variedad que queda reflejada en todo el programa cultural que han preparado para este mes de mayo”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, la edil del Área de Educación, Cultura y Nuevas Tecnologías del municipio, Antonia Gómez Vidal destacó que todos aquellos que se acerquen a Iznájar durante este mes de mayo “se van a encontrar una oferta cultural que toca todos los campos para que tenga una inmersión total en nuestro pueblo. Queremos que el visitante pueda conocer en Iznájar la primavera, las rejas, los balcones y lasflores pero también que sea un escaparate para pueda acceder a otras formas de entender este mayo iznajeño”.

ACTIVIDADES

Actividades gastronómicas y medioambientales, música, poesía, danza, rutas guiadas, fotografía, teatro y pintura llenan la agenda del mes de mayo en Iznájar y, sobre todo, durante el fin de semana con el objetivo de que toda la familia pueda disfrutar juntos de los grandes atractivos turísticos que tiene la zona al mismo tiempo que se divierten participando en estas actividades que tienen a las flores como centro.

El Concurso de las Cruces de Mayo –aún en formato virtual– (2 y 3 de mayo) y la Feria del Libro (7, 8 y 9 de mayo) son las dos únicas actividades que se mantienen de años anteriores porque, tras tener que realizarse el año pasado una edición en formato online debido a la Crisis de la COVID-19, el ayuntamiento de Iznájar ha decidido renovar casi por completo todo el programa cultural del Festival de los Balcones y los Rincones.

Todas las actividades tienen un aforo limitado por lo que es necesario la inscripción previa (https://forms.gle/S31h5F6RnPhMVsu17) para adaptarse de esta forma a la normativa en vigor con motivo de la COVID-19. Así, en este mayo iznajeño se celebrarán, entre otras actividades, un taller de marcapáginas artesanos con flores silvestre (fecha aún por fijar), concierto de guitarra en torno a las flores y el mes de mayo (2 de mayo), ruta urbana guiada por los miradores y rincones (16 de mayo), “Romería andaluza”, espectáculo de cante y baile flamenco (15 de mayo) o el concierto de flauta y guitarra del Duo KaM Musik.

AL AIRE LIBRE

La mayor parte de ellas se realizarán al aire libre salvo en casos muy específicos como el Show Cooking “Iznájar bajo el paladar de un extranjero” (1 de mayo) que tendrá lugar en el Centro de Interpretación, el taller de fotografía “ACERKT. Rincones la belleza de lo pequeño” (23 de mayo) en la Oficina de Turismo y la obra de teatro “El Mentiroso” de Carlo Goldoni (23 de mayo) que se representará en el Salón de Usos Múltiples.

Finalmente, “El olivo a tiempo me sabe” se encargará de clausurar este X Festival de los Balcones y los Rincones de Iznájar. Una fusión muy especial entre poesía, guitarra y pintura en torno al olivo y las plantas autóctonas, que tendrá lugar el próximo 29 de mayo, en la Plaza Nueva

Esta cita tan popular en el municipio –no en vano es uno de los festivales de balcones con más tradición en la zona- quiere recuperar el vínculo afectivo que tanto se ha echado en falta a lo largo de esta crisis sanitaria, siempre manteniendo las medidas de prevención y seguridad necesarias. El Festival de los Balcones y los Rincones ofrece la posibilidad de acercarse al pequeño municipio de Iznájar para descubrir, no solo la belleza de sus calles y rincones más emblemáticos, sino también su riqueza gastronómica, las panorámicas desde sus miradores, el embalse que casi rodea la totalidad del municipio y su oferta de turismo activo.