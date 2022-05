La primera jornada de patios en Córdoba registra 41.182 visitas

Los patios de Córdoba registraron 41.812 visitas en su primer día de puertas abiertas dentro del concurso, un 122,5% más que el primero de la edición pasada. El tiempo no impidió que muchas personas se acercaran a disfrutar de los olores y colores que deja los patios durante el mes de mayo en Córdoba.

Los 52 patios populares que participan este año en el concurso abrieron sus puertas en un día poco estable en lo meteorológico, pero imparable en número de visitas.

Por la mañana arrancaban en el patio de Martín de Roa 7 donde el alcalde de la ciudad, José María Bellido, junto a la teniente de alcalde de Transformación Digital, Lourdes Morales, daban los datos que arropan a los Patios Cordobeses. Este año cuenta con la aplicación de 'big data' para conocer datos e información de los visitantes, todo ello "de manera anónima" y "cumpliendo la normativa europea de protección de datos".

El regidor resaltó que "es la primera edición en una época final de Covid, casi en una normalidad absoluta", en este caso con más de 50 patios en seis rutas hasta el día 15 de mayo, contando con un dispositivo policial, "con presencia más significativa en el Alcázar Viejo", ha aseverado. Además, ha agradecido contar con Transformación Digital, junto a empresas privadas, para "el control del número de personas que se mueven por la ciudad, saber en cada momento dónde se pueden dar picos de acumulación de personas", y como novedad este año, se dispondrá de la información 'big data', con "la recopilación de datos que permita conocer quiénes visitan, cuáles son sus costumbres y permitan hacer, a partir de ahí, una promoción de la ciudad mucho más afinada, sectorizada y eficiente".

Mientras, Morales valoró que desde su Delegación "se refuerzan los patios y la feria con una tecnología pionera, como es el 'big data', con los objetivos de tener un análisis de la información de todo el comportamiento de los visitantes a patios y todas las personas que van a la feria, para proyectar la ciudad y mejorar los servicios públicos en función del análisis de datos".

Al respecto, explicó que "este año no se necesitan drones, ni tecnología que controle restricciones de aforo, porque no hay", pero "se sigue trabajando en que la ciudad sea una verdadera en 'smart city'", ha resaltado, destacando que este año dichos recintos también cuentan con distintos sensores. Entre los datos que se recogen del sistema está "el origen de la persona, si es nacional o llega de un país internacional; datos sociodemográficos, como la edad y el sexo; si pernoctan o no en Córdoba; si es residente o no; datos relacionados con la movilidad, el tiempo de permanencia en un patio", ha citado la edil, quien ha recordado que "este sistema ya se puso en marcha en septiembre de 2019 con la Procesión Magna".





PUERTAS ABIERTAS EN EL PALACIO DE VIANA





Aprovechando que nos encontramos en el Festival de los Patios, el Palacio de Viana celebró una jornada de puertas abiertas de 10 a 20 horas para conocer de manera gratuita los 12 patios y su jardín.