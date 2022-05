Los Patios de Córdoba, una fiesta singular que diferencia a la provincia del resto del mundo

Los Patios cordobeses están dejando cifras de récord de visitas este año. Si el primer día dobló la cifra del año pasado, el segundo día de esta fiesta en la capital ha mejorado la cifra del primero, con 53.926 visitas. La ruta del Alcázar Viejo ha vuelto a ser la más visitada, seguida de la ruta Santa Marina-San Agustín y Judería-San Francisco.

En este contexto, en COPE nos hemos acercado hasta algunos patios de la ruta de Santa Marina para adentrarnos en las historias de sus protagonistas, los cuidadores, aquellos que un día decidieron sacar adelante sus patios y compartirlos con los demás, bien por iniciativa propia o por tradición familiar. Ese es el caso de Santiago Hernández, que ha cogido el testigo del patio de la que ahora es su casa, en la calle Zarco número 13, tras el fallecimiento de su abuela: "El patio ya estaba en concurso desde antes de que yo naciera, y cuando falleció mi abuela se paró durante 16 años y luego lo retomé yo para abrirlo al público, pero no se ha dejado de cuidar nunca", asegura.

Audio





En el patio contiguo, en Zarco 15, nos encontramos a Juana con una historia totalmente distinta: ella es la primera generación que cuida el patio. En su caso, comenzó a sacarlo a concurso hace 30 años, cuando sus hijos, que eran adolescentes, le empujaron a hacerlo. "Por aquel entonces, los premios se daban todavía en pesetas. Mis hijos me ayudaban y durante la fiesta se quedaban de guardianes mientras se producían las visitas. El dinerillo que ganaba se lo daba luego a ellos para que lo gastaran en la feria", cuenta Juana.

Audio





Por su parte, Francis Serrano, cuidadora del patio de la calle Tafures desde hace 35 años, explica que la amabilidad de la gente "es de lo mejor de estas fiestas, así como el cariño con el que se acercan a ver el patio". Tafures 2 ha sido primer premio de arquitectura moderna durante varios años, lo que ha provocado la atracción de miles de visitantes: "Ayer vino una pareja que me dijo que venían de Miami para ver este patio, no me lo podía creer", relata Fracis, y asegura que para ella "lo más bonito es el aprendizaje que yo mismo experimento, porque empecé muy joven y cometí muchos errores. Ahora cada día sé más y eso es lo que quiero transmitir a los visitantes".

Audio





LO MÁS ESPECIAL

"¿Qué dedo me corto que no me duela? ¿Qué te digo? Me gusta todo de mi casa y de mi patio, la galería con los arcos, su pozo, su pila, las flores, el zócalo de azulejos de la entrada que es una maravilla única del siglo XIX". Así describe Santiago Hernández lo que significa para él el patio de la calle Zarco número 13. Para Juana, lo más especial es "los helechos, que me los regaló una señora mayor que conocí y a la que le tenía mucho cariño, como si fuera una madre. Ahora que ha fallecido guardo esas plantas de manera muy especial". Por su parte, Francis Serranon asegura que, "aunque es un trabajo duro, sobre todo físicamente, emocionalmente lo disfruto muchísimo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado