Córdoba florece: publican el listado provisional del Concurso de Rejas y Balcones 2026

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado la relación provisional de participantes admitidos y excluidos para el esperado Concurso Municipal de Rejas y Balcones 2026. En total, 32 instalaciones han recibido el visto bueno inicial para competir, mientras que tres han sido excluidas de momento por diversas causas. Se ha abierto un plazo de 10 días hábiles a partir de este lunes para que los afectados puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas y subsanar los errores.

Este tradicional certamen se celebrará del 4 al 17 de mayo, coincidiendo en el calendario con el afamado concurso de Patios. Ambos eventos forman parte central de la oferta lúdica del Mayo Festivo cordobés, una de las épocas de mayor esplendor y afluencia turística para la ciudad, que se llena de actividades, color y vida.

Ganadores y premios de la edición anterior

Como referencia del alto nivel del certamen, el año pasado la instalación ganadora fue la ubicada en el número 4 de la calle Tafures, en el barrio de Santa Marina. El segundo premio recayó en el balcón del número 4 de la calle Cidros, entre los barrios de San Andrés y la Fuenseca, mientras que el tercer galardón fue a parar al número 7 de la calle Fernán Pérez de Oliva.

Concurso de Rejas y Balcones 2026

El concurso cuenta con una atractiva dotación económica para premiar el esmero de los participantes. El primer premio está dotado con 900 euros, el segundo con 750 euros y el tercero con 600 euros. Además, se contemplan otros reconocimientos económicos para las siguientes posiciones, con cuantías de 400, 300 y 200 euros.

La organización de las fiestas de la ciudad avanza a buen ritmo. De forma paralela a este concurso, el Ayuntamiento también ha hecho públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos para el certamen de Patios y de los colectivos que aspiran a montar una caseta en la Feria de Mayo. En los próximos días, la Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares dará a conocer los listados definitivos de todos los certámenes.

Listado provisional de rejas y balcones admitidos

Los aficionados y visitantes ya pueden empezar a trazar sus rutas para admirar estas obras de arte floral. Entre las 32 admitidas provisionalmente se encuentran las ubicadas en Pastora 2 (grande), Abejar 2 (mediana), La Palma 3 C (mediana), San Juan de Palomares 8 (grande), Carlos Rubio 7 (grande) y Postrera 3 (mediana).

La lista continúa con las instalaciones de Fernán Pérez de Oliva 2 (grande), Abejar 8 (grande), Fernán Pérez de Oliva 7 (grande), Pedro Verdugo 7 (mediana), Huerto de San Pablo 3 (grande) y Zarco 13 (mediana).

También han sido admitidas las rejas y balcones localizadas en Puerta de Almodóvar 7 (grande), Realejo 8 (mediana), Cidros 4 (grande), Tafures 4 (mediana), Barqueros 5 (grande) y San Basilio 17 (grande).

El listado se completa con las direcciones de Hermanos López Diéguez 13 (grande), Villalones 4 (mediana), Julio Romero de Torres 9 (grande), Julio Romero de Torres 15 (grande), Cidros 7 (grande), Rafael Pérez de León 12 (grande) y Rafael Pérez de León 14 (grande).

Finalmente, cierran la relación de admitidos las instalaciones de Carlos Rubio 14 (grande), San Basilio 23 (grande), Plaza de Colón 21 (grande), Carlos Rubio 14, Bajo A (mediana), Martín de Roa 2-1-1 (mediana), Martín de Roa 2-1-3 (grande) y Martín de Roa 2-1-2 (mediana).