Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, ante la ermita del Rocío

con Salvador fuentes presidente de la Diputación y con esta sevillanas de fondo Salvador qué tal muy buenas hola muy buenas tardes estamos aquí en un enclave maravilloso andaluz como son las marismas como el rocío me has contado que ya has visto a la Virgen que es una cosita tuya que tiene y Córdoba disfruta mucho también esta fiesta y esta romería sin duda es parte de la esencia de Córdoba y eso es lo que vivimos en Córdoba tenemos la posibilidad de comprobar cómo vive la Hermandad del Rocío de Córdoba el antes y el después de esta semana y para nosotros un orgullo estar aquí hoy no yo siempre vengo a ver a Virgen después a las velas correspondientes que falta nos hacen y a partir de ahí al tema de entrada a la Hermandad del Rocío de Córdoba no que entrará sobre las 6 de la tarde Villamanrique presentación y para Córdoba es el rocío que hago pero vamos cada vez lo hago con más intensidad y cada vez lo veo lo hago pensando en que la vivencia esta es absolutamente inexplicable y además que son muchas las hermandades que de la de la provincia ha sido un recuento a ojo son cerca de 700 peregrinos que hacen el camino desde la salida y hasta la llegada con las distintas hermandades es decir que un nutrido número valga la redundancia de cordobeses de la capital como de la provincia que vive en esta fiesta y además lo hacen desde un punto de vista de la fe y de y de su vivencias personales que es muy bonito sin duda y lo que me llena de orgullo es el papel tan relevante que tiene la Hermandad de cordobesa dentro de lo que es el espacio rociero y eso te lo reconoce la Hermandad Madrid con los bastos que se han venido celebrando el último tiempo en absoluta colaboración con la Hermandad Matriz pregonero lo de hace una persona que ha sido un referente aquí en el mundo del Rocío y si Córdoba tiene su peso en el rocío siendo Rocío lo grande que es y para eso es un orgullo para todos no hemos hablado de cabras hemos hablado de Lucena hemos hablado de Priego de me ha hablado de Puente Genil Montoro para escrita a Córdoba y si son seis hermandades más Montoro que dicen mucho de la provincia de Córdoba y no son 700 los que vienen haciendo el camino el camino de la gente de Córdoba más grande y lo hace más grande y los mucha gente que está pendiente que va y que convive por la mañana por la madrugada siempre tiene una oportunidad de ver y hablar con lo que están haciendo el camino y Córdoba está aquí prácticamente en pleno en el rocío y además que conforme se van acercando estos últimos días o es el día del que más un autobús que viene de Córdoba a ver a la Hermandad de Córdoba a mí lo que más me gusta y no sé si comparta un poco la reflexión es la manera tan sana tan en hermandad que tienen todos de cada una de ellas de vivir una una fiesta como la de la del Rocío y con esa felicidad y el buen ambiente que hay afortunadamente esos comentarios tan fríos los que en su día se realizaron por gente que tomó el rocío de otra manera eso se ha acabado ya y lo que yo he podido comprobar el último año que estoy viniendo el comportamiento es ejemplar el mundo cofrade es un ejemplo para todos de organización de responsabilidad de saber estar y por supuesto siempre detrás del gorro Siero está ahí no yo creo que el mundo cofrade sabe hacer las cosas muy bien trabaja como nadie porque no es fácil viene aquí 9 días que la hermandad que primero sale la que llega y que llega mañana esa noche luego yo creo que se vive con mucha tranquilidad y ahora podemos comprobar estamos en las mismas puertas de la ermita y la gente transita con absoluta naturalidad las hermandades conviven con absoluta normalidad y yo creo que eso es una esencia del mundo cofrade que nos tenemos que sentir muy orgulloso los andaluces porque esto en el norte no se entiende un millón de personas estén aquí durante 34 días y no surja lo más mínimo incidente el bullicio que supone una salida de la Virgen y no pasa absolutamente nada y todo el mundo se comporta con absolutas en realidad yo creo que eso es muy difícil de verlo en el mundo entero y de y de eso y de esas cosas nuevas miran en el mundo no la capacidad que tenemos los andaluces de organizar eventos tan grandes tan importantes y con una convivencia absolutamente ejemplar cuando Salvador fuentes se presenta ante la Virgen le pide como presidente de la Diputación le pide como Salvador fuentes persona y humana le pide uno como todos no yo creo que se aprovecha la oportunidad para estar delante de la Virgen cada uno la forma de entender esto como cree y aquí por ahora de pedir pide uno lo que lo que lleva en la cartera que son cosas muy importantes y por otra parte las cosas personales no para que yo creo que esos son unos momentos que no se pueden definir y la gente que viene aquí cada uno sabe porque viene sabe lo que viene y sabe lo que da de si ese tiempo que parece muy rápido pues te puedes tirar delante de la Virgen pues una hora y se te pasa el tiempo muy rápido no aquí pide uno lo que pueda pedir y en función de lo que como digo la cartera que lleva y por otra parte el lado humano no el encuentro absolutamente indescriptible esto lo sabe y lo aconsejo ahora cuando se pueda la Virgen del Rocío puede ser una vocación como otra cualquiera pero tiene un encanto tiene una singularidad es como Andújar no te vas y te metes crees que vas a una romería más y no es una romería más esto tiene un encanto tiene un pellizco que solo el que lo vive puede perfectamente definirlo no y luego aparte creo que hay que destacar también otra otra labor que es la de todo el mundo que viene trabajando con las distintas hermandades los tractoristas la gente de camino o la orgánica es decir que ellos también son peregrinos a su modo pero que también es una cosa muy importante y que hay mucha gente de la provincia que también viene incluso con la capital trabajando mayor el caso por ejemplo de los de los tractoristas que es también una punto de vista muy importante a tener en cuenta claro la logística no la logística que mover todo el proceso rociero todo lo que es el camino y eso eso van bien en todos los días vienen suministran esa logística pues está cada vez más perfeccionada está cada vez más más agudizada y eso pues también el motivo de orgullo y cuando va a mí lo que me sorprende es que Córdoba no tiene que envidiar a ninguna casa de hermandad aquí en El Rocío y no me pasó lo mismo en Andújar si los cordobeses sabemos estar en los sitios de una forma muy digna y muy ejemplar y eso te llena ni estamos los estamos y tampoco aparentamos más de lo que tenemos que aparentar estamos muy bien situados con mucha dignidad y con mucho ejemplo con mucho orgullo y tanto en Andújar como en Linares como aquí se nota el brillito de Córdoba se nota el brillito de Córdoba y se nota la gente de Córdoba y la logística es parte también de ser una hermandad consolidada con mucha madurez que lleva mucho tiempo haciendo esto y que sabe lo que hace y lo hace muy bien Salvador fuentes presidente de la Diputación que se cumplan esos deseos no te quiero preguntar cuáles son porque entiendo que son personales pero entiendo que se o sea que ojalá se cumplan y que el año que viene nos podamos ver también aquí en la ermita algunos se pueden imaginar alguno se pueden imaginar no el tema del agua lo llevamos dentro y creo que tenemos que ser el ritmo de agua tiene que seguir así eso se puede imaginar el agua le pido agua y después bueno que cuanta menos gente tengamos pasándolas mal pues mejor para todos no y mucho empleo esa es la cartera además de que no salga cosas bien y que las decisiones que tomemos sean decisiones para el interés general y para arreglar las cosas que tiene y los problemas que tiene la gente pues muchísimas gracias muchas gracias a vosotros y a la COPE por favor que estoy haciendo porque es muy bueno llevar el día a día a la provincia de Córdoba sobre los cordobeses y cómo víveres el pueblo de Córdoba el roceo