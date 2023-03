'#Nopasesdemí' critica que el Mitma "ha pasado" de seis municipios del eje Palma del Río-Villa del Río

La plataforma ciudadana '#Nopasesdemí' ha criticado este martes que, "una vez más", el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) "ha pasado de seis municipios del eje ferroviario Palma del Río-Córdoba-Villa del Río, dejándolos sin paradas dentro del proyecto de proximidad del Valle del Guadalquivir".

En este sentido y como integrante de la plataforma, la alcaldesa de Almodóvar del Río, María Sierra Luque (IU), ha explicado en rueda de prensa a las puertas de la Subdelegación del Gobierno central en Córdoba, que "el tan ansiado proyecto del tren de Cercanías anunciado por la ministra Raquel Sánchez no es más que la ampliación de frecuencias (horarios) del Media Distancia Jaén-Córdoba-Sevilla, pero no aumenta las paradas". "Ni siquiera se habla de intermodalidad en el último anuncio del Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 21 de febrero, donde se publicaba la oferta de servicios ferroviarios de Palma del Río a Villa del Río. Por tanto, se quedan fuera de esta iniciativa la gran mayoría de este eje ferroviario: Almodóvar del Río, Hornachuelos, El Carpio, Pedro Abad, Villafranca y Montoro", según ha lamentado. Junto a ello, Luque ha expresado su "profundo malestar" con el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Medio Guadalquivir, "porque no ha hecho bien su papel de representante de sus pueblos ante el Ministerio a la hora de negociar la puesta en marcha de este proyecto, sino que le ha hecho la jugada al PSOE y nos han dejado tirados".

Además, Luque ha afirmado que "los proyectos de acondicionamiento de los apeaderos de Almodóvar del Río y Montoro no están reflejados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023", con lo cual "no existe realmente ningún proyecto que vaya a licitarse próximamente".

Por su parte, alcaldesa de Pedro Abad, Maleni Luque (IU), ha señalado en que "vemos como se habla mucho de potenciar el turismo a través del GDR, pero no se ponen los medios suficientes para poder avanzar en este asunto, ni se potencia el tren ni los autobuses del Consorcio Metropolitano de Transportes". La alcaldesa perabeña ha añadido que, con motivo del 8M, "también hay que recordar a las mujeres, que realmente son quienes sufren más esta falta de transportes con malos horarios de autobús y sin parada de tren, al igual que los estudiantes", por lo que ha abogado por "un verdadero transporte público, que luche contra la despoblación de nuestros municipios".

Por último, el diputado de Bienestar Social en la Diputación de Córdoba y portavoz de IU en el Ayuntamiento de El Carpio, Francisco Ángel Sánchez, ha asegurado que "ni hay voluntad política ahora, ni la ha habido en los últimos 20 años de lucha por el Cercanías del Valle del Guadalquivir, que se ha convertido en un experimento del Ministerio de Transportes, que debe dejar de engañar ya a la ciudadanía". Sánchez ha concluido diciendo que la provincia cordobesa no quieren "ser ciudadanos de segunda con respecto a otras provincias andaluzas o comunidades autónomas, reclamamos el desarrollo y el bienestar de nuestros ciudadanos", a la vez que ha avisado que "los servicios públicos no pueden medirse con criterios de rentabilidad económica".