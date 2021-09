'La música no para' se cierra con seis trabajos seleccionados de los más de 70 presentados

El programa 'La música no para' de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba ha contado con la participación de más de 70 artistas de la provincia quienes han presentado sus propuestas musicales a esta iniciativa de la institución provincial, siendo finalmente seleccionados un total de seis trabajos. La responsable del área en la institución provincial, Salud Navajas, ha apuntado que "de todas las propuestas se preseleccionaron 57, siendo éstas las que se atenían a lo pedido en la convocatoria de 'La música no para' y finalmente han sido seis los trabajos considerados como seleccionados".





Salud Navajas, delegada de Cultura en la Diputación de CórdobaDIPUTACIÃ"N DE CÃ"RDOBA





Navajas ha señalado que "las iniciativas destacadas como mejores son las del cantautor Pablo Carrascal; They Flyng Cumbias, como nueva tendencia de baile orgánico fusión; Ave Fénix, canción alternativa pop cuidada; Dreadsistance, hip hop callejero femenino; Lady Coulson, dueto rock en inglés; y The Solar Baby, como propuesta de rock psicodélico". "En un primer momento iban a ser cinco las propuestas creativas que iban a ser seleccionadas dentro de 'La música no para', pero la calidad de los trabajos presentados nos ha llevado a incluir un total de seis", ha matizado Navajas.

La delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba ha recordado que "esta propuesta iba dirigida a todos los grupos musicales de la provincia, siendo el premio la grabación profesional de una canción y un vídeo de estudio, así como su posterior difusión en redes". Según Navajas, "un programa novedoso que se marcaba como objetivo ofrecer una oportunidad a todas aquellas formaciones creativas de la provincia que no tuvieran en su haber un contrato discográfico".