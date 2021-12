Montilla, primer centro de referencia de los workshops de ‘Córdoba Next Generation Lab’

Montilla se ha convertido, en la mañana de hoy, en el primer centro de referencia de los workshops de ‘Córdoba Next Generation Lab’ impulsados por la Diputación de Córdoba con la finalidad de “crear un espacio de trabajo colaborativo donde mostrar y dar a conocer a los participantes -87 en total- toda la información necesaria para el buen uso de este laboratorio provincial, que nace con la intención de convertirse en un ecosistema de innovación social para la captación de fondos europeos, y que está destinado tanto a técnicos de administraciones como a alcaldes, alcaldesas, técnicos municipales, agentes territoriales y empresas, entre otros”.

Así lo ha explicado el delegado de Programas Europeos y Administración Electrónica de la Diputación de Córdoba, Víctor Montoro, quien ha resaltado que “éste es el primero de una serie de siete workshop que se desarrollarán en el primer trimestre del próximo año, uno en cada comarca” y ha recordado “la importancia de esta plataforma que ha nacido como un espacio de desarrollo de proyectos que puedan llegar a financiarse con fondos europeos Next Generation para la recuperación económica postpandemia”.









En este sentido, Montoro ha relatado que “esta plataforma Córdoba Next Generation Lab es única y pionera en todo el territorio nacional, en cuanto a características, ya que es pública y gratuita, por lo que todos los ayuntamientos, agentes del territorio y empresas que estén interesados en presentar un proyecto a las convocatorias Next Generation tienen esta herramienta que les va a facilitar el poder centrar el proyecto y tener más posibilidades de éxito ya que permite, por destacar alguna característica, contar con un programa inteligente de convocatorias, a través de un filtro; o identificar posibles socios para poder transformar un proyecto colaborativo, entre otras”.

En la inauguración del acto ha estado presente el alcalde de la localidad, Rafael Llamas, quien ha asegurado que ”los ayuntamientos y, en definitiva, la administración más cercana a los ciudadanos, tenemos un gran reto y viene de la mano de la oportunidad que nos ha dado, desgraciadamente, esta pandemia, tenemos que verlo desde el punto de vista positivo, ya que va a poner un importante volumen de recursos al servicio de las administraciones”.

“Los ayuntamientos tenemos que intentar, con las diputaciones que nos representan, disponer del máximo de recursos, ya que estamos en un momento en el que el nuevo paradigma del modelo social y económico hace que nuestros municipios tengan que abordar grandes transformaciones y éstas pueden venir de la mano de estos ingresos extraordinarios que vienen de Europa”, ha explicado Rafael Llamas.

El alcalde no ha dejado pasar la oportunidad para felicitar a la institución provincial, en concreto a Eprinsa y a la Delegación de Fondos Europeos, el que ponga al servicio de los municipios y de las empresas una herramienta como Córdoba Next Generation Lab, para trabajar desde la colaboración y poder optar a un número mayor de recursos.





Primer Workshop ‘Córdoba Next Generation Lab’





Esta primera jornada ha contado con un completo programa centrado en la presentación Córdoba Next Generation donde se han atendido cuestiones como ¿En qué consiste la herramienta Córdoba Next Generation? https://cordobanextgeneration.es/ y ¿Cómo puedo usar la herramienta?. Igualmente, se ha ofrecido una píldora formativa sobre fondos Next Generation denominada Actualidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a cargo de Andrés Montero, vocal asesor de la Secretaría General de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia del Gobierno de España. Seguidamente, se ha celebrado una mesa de trabajo sobre ‘Identificación de desafíos, oportunidades y fortalezas para afrontar las convocatorias’, en la que han tomado parte las personas asistentes, y donde se han identificado las necesidades latentes (problemáticas, desafíos y retos) en los municipios.