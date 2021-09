Iprodeco y la UCO renuevan el convenio que permite impulsar la Cátedra Repobla contra la despoblación

El Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) de la Diputación de Córdoba y la Universidad de Córdoba (UCO) han renovado el acuerdo de colaboración que permitió poner en marcha la denominada Cátedra Repobla y cuyo desarrollo está previsto hasta el año 2023. El documento ha sido firmado por la presidenta de Iprodeco, Dolores Amo, y el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos; quienes han ejemplarizado el compromiso de continuar con el proyecto 'Repobla para la innovación rural abierta', una unión estratégica con la que se pretende avanzar en la investigación de las causas de la despoblación en la provincia e identificar posibles soluciones a la misma.

Amo ha señalado que "apostamos por seguir trabajando de mano de la Universidad, confiando en su conocimiento y su capacidad investigadora, fundamentales para atajar el problema del despoblamiento en nuestra provincia, poniendo sobre la mesa las causas y soluciones a este hecho concreto".

"Durante el día de hoy, ponemos de manifiesto, una vez más, que la lucha contra el éxodo de población rural es una prioridad para esta Diputación, una despoblación que se hace más evidente en los municipios menores de 10.000 habitantes, en los que la reducción de habitantes ronda el 4,7 por ciento, y más aún en las aldeas, donde alcanza el 5,71 por ciento", ha añadido Amo. La también vicepresidenta primera de la Diputación ha hecho hincapié en que "el objetivo compartido de contribuir a fijar la población al territorio nos ha llevado a redefinir actuaciones y reforzar planes como el Plan de Aldeas, el de Empleo en la Zona Norte o todos aquellos vinculados con la mejora de infraestructuras".

Para Amo, "la renovación de la colaboración con la UCO hace visible que se trata de un problema real, que necesita respuestas efectivas y directas, algo que solo conseguiremos si trabajamos con todos los agentes sociales y económicos que pueden aportar soluciones al problema de la despoblación". "Así, tras un primer año de trabajo, podemos señalar la necesidad de continuar trabajando en la búsqueda de oportunidades en nuestra provincia, fomentando el sentido de pertenencia al territorio, fomentando y favoreciendo que la ciudadanía pueda alcanzar las opciones de futuro en sus municipios, con la consiguiente generación de riqueza y desarrollo", ha concluido Amo.

Por su parte, el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, ha comentado que "esta cátedra nace con el espíritu de contribuir al desarrollo económico y social de nuestra provincia, confirmando nuestro compromiso con el entorno. La investigación no tiene sentido si no se traduce en algo tangible, si no sumamos, y por eso estamos aquí, para que los pueblos no pierdan personas, sino que sean capaces de atraer a gente de otros territorios". "Debemos contribuir a un desarrollo que sea sostenible, favoreciendo que la juventud lo vea como una oportunidad, porque la calidad de vida de nuestros municipios es única y tenemos que ponerlo en valor para ser capaces de atraer inversiones.

Eso es lo que queremos, tener una visión estratégica para conseguir resultados a medio y largo plazo", ha continuado Gómez Villamandos. El rector de la UCO ha recordado también que "la Universidad tiene programas de prácticas en la provincia para intentar que haya un nexo de unión y conocimiento, así como otras actividades a través del Centro Intergeneracional, de la Escuela Técnica Superior de Belmez, programas formativos o explotación de yacimientos arqueológicos", entre otros.