Cientos de vecinos de Iznájar exigen a la Junta que construya el Centro de Salud en el suelo cedido en 2020

Más de 200 vecinos de Iznájar (Córdoba) se han concentrado este jueves ante la Delegación de la Junta en la capital cordobesa para exigirle al Ejecutivo del PP que acabe con el "trato injusto" que da a dicho municipio, y "cumpla su compromiso" de construir el nuevo Centro de Salud "en el terreno que tiene a su disposición desde noviembre de 2020 la Consejería de Salud".

Así lo ha destacado, en declaraciones a los periodistas, el alcalde de Iznájar, Lope Ruiz (PSOE), que ha contado con el respaldo del vicesecretario general del PSOE de Córdoba, Alberto Mayoral, y que ha recordado que los trámites para rehabilitar el actual Centro de Salud del municipio, que era la opción del Ayuntamiento, "arrancaron en 2018, pero con el cambio de gobierno y la llegada del PP a la Junta" en 2019 es la Consejería de Salud la que apuesta por construir un nuevo centro, rechazando la rehabilitación del actual edificio "aduciendo problemas de accesibilidad".

Entonces el Ayuntamiento propuso, como única alternativa viable, la de "usar una parte de las pistas deportivas del Colegio de la Piedad", que dispone de 5.000 metros cuadrados, lo cual fue objeto de "un acuerdo que se llevó a Pleno en noviembre de 2020, fecha desde la que está disponible el suelo", según ha insistido.

De esta forma y según ha relatado Lope Ruiz, "con un retraso de dos años en los inicios de los trámites, retomamos el contacto con la Junta tras las elecciones autonómicas, y fue cuando nos dijo que había un conflicto de competencias entre Salud y Educación, que había que hacer un convenio a tres bandas, luego que a dos, y finalmente que no había presupuesto para este año" 2023, "cuando ellos mismos alardean de que estábamos ante un presupuesto expansivo en sanidad", cuando lo cierto, en este caso, es que "estamos ante un maltrato de la Junta a Iznájar por el color político de su gobierno local", ya que "lo que no ganan en las urnas lo quieren ganar así".

Además, el alcalde ha asegurado que éste no era el único "maltrato" al municipio por parte de la Junta, al que sumó que "faltan profesionales sanitarios, celadores y administrativos", y hay problemas con la apertura semanal del consultorio en El Higueral, además de que "no han invertido en carreteras, ni en caminos y tienen 33 parcelas a su disposición para construir viviendas públicas sin haber iniciado ninguna actuación".





APOYO DEL PSOE





Por su parte, el vicesecretario general del PSOE de Córdoba, Alberto Mayoral, ha afirmado que "el PSOE de Córdoba comparte la preocupación del equipo de gobierno y los vecinos de Iznájar por el deterioro y el desmantelamiento que el Gobierno del PP está haciendo con la sanidad pública en Andalucía, especialmente en el ámbito rural, donde a la falta de equipamientos se suma el continuo cierre de especialidades y servicios sanitarios y el no reforzamiento de las plantillas, lo que lleva a los profesionales a una situación de crispación, angustia y ansiedad, por no poder ofrecer la adecuada atención que requieren sus pacientes".

Mayoral ha culpado directamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), por "no querer atender una deuda histórica con este ayuntamiento y sus vecinos", una negativa que "no es por falta de dinero, porque Andalucía ha recibido cientos de millones transferidos por el Gobierno de España para reforzar la Atención Primaria, y no vemos dónde están".

Por ello, Mayoral ha calificado de "justa y necesaria" la reivindicación del municipio ante la Delegación del Gobierno andaluz, porque "la paciencia de los vecinos de Iznájar se ha colmado y tiene un límite, y ese límite es decirle a Moreno que con la sanidad pública no se juega, como también sucede con las reivindicaciones de usuarios y profesionales sanitarios hoy mismo en Penarroya-Pueblonuevo, o como las que han tenido lugar en Palma del Río, en Montilla, en Pozoblanco, Aguilar, Priego y en decenas de puntos de la provincia de Córdoba".