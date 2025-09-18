Córdoba estrena un paso de peatones con sensores inteligentes en la glorieta de Miralbaida

La seguridad vial en uno de los puntos más complicados del tráfico cordobés ha dado un paso adelante. La glorieta que conecta los barrios de Miralbaida y Arroyo del Moro, atravesada a diario por miles de vehículos y numerosos peatones, estrena un sistema innovador que pretende reducir riesgos en un cruce hasta ahora considerado peligroso. El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Accesibilidad, ha puesto en marcha un paso de peatones inteligente con tecnología de infrarrojos, que ya está operativo y que supone una novedad destacada en la ciudad.

La medida llega como respuesta a una problemática detectada desde hace tiempo: un paso de cebra poco visible, con escasa iluminación y con la dificultad añadida de sorprender a los conductores que no están familiarizados con la zona. La consecuencia era clara: un riesgo real para los viandantes, en especial para los escolares que cruzan a diario y para los vecinos que dependen de este punto para desplazarse de un barrio a otro.

El nuevo sistema consiste en la instalación de sensores de infrarrojos que, al detectar la presencia de un peatón, activan de forma inmediata unas señales luminosas situadas junto al paso. Estas señales cambian en función de la hora del día: durante la jornada emiten una luz roja claramente perceptible, mientras que por la noche se activa una retroiluminación blanca que resalta el cruce y llama la atención de los conductores. Con esta combinación, se persigue reforzar la visibilidad en todo momento y obligar a los vehículos a extremar la precaución.

El delegado de Movilidad y Accesibilidad, Bernardo Jordano, ha explicado que se trataba de “un paso bastante complicado para los peatones” y que era, además, “una de las pocas alternativas que tienen los vecinos de la zona para cruzar de un barrio a otro”. El concejal ha recordado que por esta glorieta circulan a diario alrededor de 3.900 coches, lo que multiplica las posibilidades de riesgo, y que buena parte de los peatones que la usan son escolares, de ahí la urgencia de intervenir.

De momento, la instalación se encuentra en fase de prueba. Para garantizar su eficacia, el Ayuntamiento colocará también vallas que canalicen el flujo de personas y obliguen a cruzar por el punto habilitado, ya que el sistema pierde utilidad si los peatones atraviesan por otros lugares. “Es importante que todos colaboremos en que el cruce funcione como está pensado; de lo contrario, no se conseguirán los resultados”, ha puntualizado Jordano.

Este no es el primer paso de peatones inteligente que se instala en Córdoba. Sistemas similares ya funcionan en el entorno del Parque del Flamenco, en la zona del Canal y junto a la Cruz Roja, con buenos resultados en cuanto a prevención de accidentes. La semana que viene se instalarán también en la vía de servicio de la avenida de Carlos III, donde el estacionamiento en doble fila dificulta la visibilidad de los conductores y convierte los cruces en un lugar de riesgo. Además, esta avenida será objeto de una remodelación integral orientada a mejorar la movilidad y la seguridad vial.

El impulso a este tipo de actuaciones responde, en buena medida, a las demandas vecinales. La Delegación de Movilidad y Accesibilidad lleva meses recogiendo y atendiendo peticiones de asociaciones de la zona, como Aqua Vetus, de Huerta de Santa Isabel. Entre las mejoras ya ejecutadas se encuentran el repintado de la señalización horizontal en la avenida Donante de Órganos y el ajuste en los tiempos de los semáforos de la calle Olivino Campos, con el objetivo de equilibrar el tráfico y facilitar el tránsito peatonal.

Este tipo de sistema busca reducir accidentes y fomentar un tráfico más ordenado. La experiencia acumulada en otras zonas hace prever que este cruce también logrará cumplir su cometido: que los peatones crucen más seguros y que los conductores sean conscientes de que, en este punto, la prioridad es proteger la vida.