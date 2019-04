Rafael Aguilar habla de su "Clausura. Feminismo radical" en nuestro Contenedor Cultural

Tiempo de lectura: 1



Rafa Aguilar presenta a las ocho en el Palacio de Viana su libro "Clausura, feminismo radical", un recorrido riguroso y emotivo por esos residuos de paz y de aislamiento tan extraños en nuestros tiempos. Muy recomendable tanto si se cree como si no.

Más libros: segundo fin de semana de la feria del Libro con firmas de, entre otros autores, Julia Navarro y Fernando Alberca.

En teatro: mañana Luces de Bohemia en el Teatro El Silo de Pozoblanco a las nueve; La Mar de Lejos de la Compañía Tras el Trapo en el Avanti el sábado a las nueve y El Tren Chimeneo el domingo a las doce en el Avanti. Esta última es Teatro Infantil. Y para los cofrades, Pascual González en el Gran Teatro mañana con su Cristo Pasión y Esperanza.

En música, muchos tributos. Mañana a las diez en Hangar Chili Pepes y su tributo a los Red Hot. También en Hangar, pero el sábado a las diez Tributo a los Ronaldos -que son los que suenan-. Mañana en Ambigú de la Axerquía La Vallekana Sound y el sábado Aurora and the betrayers y su Tune Out the Noise. En Café Málaga el sábado a las diez y media Pop Supuesto.

Por último, si quieren saborear a lo Carlos III: Mercado Gastrocolono en San Sebastián de los Ballesteros. Se celebrará en el Molino del Rey.