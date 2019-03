El pregón del Carnaval y el pasacalles, en la agenda del fin de semana

Tiempo de lectura: 2



Hoy se celebra la gran final del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas. Se miden cuatro comparsas, cuatro chirigotas y un cuarteto. Mañana tendrá lugar el tradicional pregón, que esta vez será especialmente emotivo por la presencia tanto tiempo reclamada del autor Miguel Amate, que explicó el miércoles el solidario motivo que le ha llevado a aceptar el reto y el contenido de su discurso. Carnaval en esencia con el Pasacalles que tendrá lugar el domingo en el Puente Romano y en el entorno de la Mezquita.

Más serio, aunque pretenda tener un carácter divulgativo es el programa de Kalendas, que como ya saben intenta que la cultura romana cale en la sociedad cordobesa.Hoy hay prevista una visita guiada para niños por los edificios emblemáticos de la Colonia Patricia Corduba. También se ha programado una cata de aceites y la recreación de un funeral romano. Mañana, excursión al yacimiento de Torreparedones, senderismo y varios talleres y el domingo se llevará a cabo una yincana romana y se interpretará la obra de teatro infantil ¡Que vienen los romanos¡

Ya que hablamos de historia, este fin de semana se llevarán a cabo unas curiosas jornadas en la Casa de Sefarad. Las quintas sobre la presencia de la masonería en Córdoba. Por ejemplo, hoy a las seis y quinta el compositor y maestro masón Josué Bonnin de Góngora explicará su cahrla "De Nueva York a la muerte: lectura masónica de Lorca". Mañana a las diez y media Sebastián de la Obra desarrollará una disertación sobre Hugo Pratt y luego se llevará a cabo una ruta literaria por la Judería.

Angelus Apátrida actuará hoy a las diez en Ambigú. También hoy a esa misma hora será D. Donnier and his Bones en Long Rock y media hora más tarde Calssones en Golden Club. Mañana The Hype en Hangar a las diez, Fever Band en Long Rock a la misma hora y a las diez y media Una noche con Laura en Café Málaga y Fraguel Rock en Golden Club.

Y teatro, claro, al margen de la muestra de teatro aficionado -mañana a las nueve el Milagro en el Convento de Santa Justa, como siempre en el Avanti-, este sábado a las ocho y media en el Teatro Góngora se representará La Maldición de los Hombres Malboro, de Isabel Vázquez, una obra en la que el personaje principal tendrá que aprender a ser hombre... y aprender a ser mujer.

Y antes de acabar y por si les apetece darse una escapada: en Benamejí comienza este fin de semana -de hecho, arrancó ayer- su décima ruta de la tapa. Durará hasta el 7 de abril. 11 establecimientos ofrecerán hasta 55 propuestas gastronómicas diferentes para que se estimule nuestro gusto y nuestra cerviz crezca. Además, los cincuenta primeros participantes en completar el rutero que se les entregue tienen un regalo conmemorativo y entrarán en el sorteo de un fin de semana en una casa rural.