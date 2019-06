El Love the 90's de Pozoblanco, plan destacado para el fin de semana

Tiempo de lectura: 3



Este podría ser un fin de semana de transición en nuestra provincia con el Festival de la Guitarra de Córdoba y la Feria de artes escénicas de Palma del Río a nada de empezar, pero nada más lejos de la realidad porque hay mucho que escuchar, ver y disfrutar para todos los gustos.

Hoy a las 22.00 se emite dentro del ciclo La Música Proyectada en el Cine de Verano Fuenseca "Mi vida entre las hormigas", una obra que compendia los desfases y barrabasadas de Jorge Martínez, más conocido como Jorge Ilegal. El líder de los Ilegales ofrecerá antes de la proyección un encuentro con los espectadores en el que dará su visión de su vida y de su tiempo. Martínez ha vivido siempre al límite su pasión punk. Drogas, robos, peleas con sticks de hockey y mucha música de la que marcó una época en los ochenta, noventa... y que todavía hoy sigue contando con muchísimos fieles. La entrada, apenas dos euros y medio, invita a vivir un rato intenso a la luz de la luna y pertrechado, por ejemplo, de un buen paquete de altramuces.

Mañana se cerrará este ciclo de música proyectada con Bohemian Rapsody, probablemente la película más taquillera de todas las programadas y en la que Bryan Singer explica el recorrido llevado por Freddie Mercury hasta forjar Queen y que hiciera historia durante los años ochenta

Más planes para este fin de semana. Este mismo jueves en el Gran Teatro a las ocho y media de la tarde la Kim Bock Hee Dance Company exhibirá su versión de la "Bodas de Sangre" de Lorca. Una simbiosis muy singular en la que el espíritu oriental se mezcla con el arte andaluz y el profundo luto y melancolía que quiso plasmar el poeta granadino se tamiza con elementos propios de las tradiciones coreanas. La compañía, que surgió en 1971, ha trabajado ya anteriormente en países como Italia, Estados Unidos, México, Japón, Egipto o Argentina. Un interesante espectáculo de danza contemporánea.

En otro registro completamente diferente, en Pozoblanco actuarán en el Campo de Golf de Pozoblanco los "Cantajuego". Será a partir de las nueve de la noche dentro del festival Slow Music, así que los padres vallesanos ya saben con qué pueden distraer a sus pequeños ahora que no deben madrugar.

De vuelta en la capital, pero todavía en el jueves. A las nueve Ana García, Anamarga, mostrará su arte en la Posada del Potro dentro del ciclo Café cantante y en el Café Málaga sonará una nueva Jazz Night con la Jazz Band de Ángel Muñoz, desde las 22.30.

Pasamos al viernes, en el que -por ejemplo- podrán disfrutar de una visita teatralizada al Palacio de la Merced para que conozcan la historia del edificio con personajes como el mismísimo Cristóbal Colón. Para poder apuntarse deberán visitar la página web de la Diputación – www.dipucordoba.es-. También el viernes sonará Planeta Ochenta desde las nueve en la AA.VV Alcázar Viejo y luego, a partir de las diez, Santi Campillo -uno de los mejores guitarristas españoles- presentará su álbum "A cara o cruz" en el Ambigú de la Axerquía. Le acompañará Oneida James, ex bajo de Joe Cocker. Media hora más tarde y en Pozoblanco será el turno del fuengiroleño Pablo López, dentro de su tour Santa Libertad y en el marco del festival Slow Music. Las salas de Córdoba capital tendrán a El tren de Sanz -tributo a Alejandro Sanz- en Hangar desde las diez y media; a Califas del Swing rindiendo homenaje a Dire Straits a la misma hora en Golden Club y a Laura Caballero en el Café Málaga.

Y nos queda el sábado. Y en Pozoblanco tendrá lugar a partir de las diez el Love the 90's. Una gira que traerá al Slow Music a figuras como Chimo Bayo, OBK, Paco Pil, Tina Cousins... un elenco formidable para los nostálgicos de la ruta del bacalao y las discotecas noventeras que además cuenta con un escenario en el que los efectos visuales y de iluminación permitirán a los asistentes retrotraerse a los años en los que, seguramente, eran más libres y más felices.

Más para el sábado. A las ocho y media en La ciudad de los niños la Feria Nocturna de las ciencias; a las diez, The Canos en el Ambigú de la Axerquía y a las diez y media Alkimia en el Jazz Café y Pop Supuesto en Golden Club. Y, ojo, al cartel del festival Cañeteando de Cañete de las Torres previsto para este sábado. A las nueve Pablo Cánovas, a las diez y media Rubén Pozo de Pereza y Lichis de La Cabra Mecánica en el Parque de Andalucía y a las doce y media de la madrugada No me pises que llevo chanclas. Además, tendrá lugar este fin de semana el Mercado Colono de La Carlota y la ruta Vitis Dei de Montilla.