Las cuentas del Córdoba C.F. , embargadas por 1,8 millones de euros

El Córdoba recibió el pasado 30 de julio una diligencia de embargo del Juzgado de Instrucción número siete de Córdoba atendiendo al requerimiento hecho por la empresa de Bitton Sports por el impago de unos honorarios que ascienden a un millón ochocientos mil euros. La información fue adelantada por el diario ABC y El Día de Córdoba y ha provocado la respuesta del club en forma de un comunicado en el que se informa que no está embargado, ya que las Sociedades Anónimas Deportivas no pueden ser objeto de embargo como tal. Además, el club está funcionando en todos sus estamentos con absoluta normalidad (Este punto no es cierto dado que el propio club cordobesista fue embargado por Hacienda durante el mandato de Carlos González).Asimismo, comunica que hoy ha comenzado a transferir cantidades a los anteriores cuerpos técnicos, por lo que espera que la próxima semana, como tenía previsto, inscriba a la totalidad de su plantilla y actual cuerpo técnico en la RFEF.

Sobre esta noticia, su repercusión y la contestación del club hemos hablado con el abogado experto en Derecho Deportivo Diego Molina.