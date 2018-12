Jesús León explica su proceso de venta a Devetia y esgrime que el cheque de un millón de euros es falso

Tiempo de lectura: 1



Jesús León ha explicado hoy en rueda de prensa las informaciones sobre la operación de compra-venta con un grupo ucraniano (Devetia) aparecidas en ABC Córdoba y el cheque de un millón sobre el que COPE Córdoba ha informado hoy.

En referencia al primer asunto, expuso que "me dijeron que había interés de un grupo inversor por varios jugadores y que la operación estaba hecha. Tomé la decisión de ir a Ucrania y allí estuve reunido no más de tres horas. Cuando se está hablando de eso, se desencadena la compra del club. Lo que ponen encima de la mesa es una propuesta que no la paro. A lo mejor fui torpe y no lo hice. Hay gente que no se ha enterado de cómo vengo de Montoro para comprar el Córdoba. Soy el único que ha tenido cojones de comprar el Córdoba y lo he salvado yo, y muchos de los que hay buscando sus intereses no han puesto el dinero. ¿Quién coño me ha prestado mí? Que Del Nido va a comprar, que el otro va a comprar… Pero ¿esto qué es?".

Sobre el documento, relató que "es falso, falso, falso. Se va a hacer un rastreo entre todas las personas que han difundido ese documento y tendrán que ir al juzgado. Puedo equivocarme en lo de Guardiola, pero corrupto no soy. Y el que llame eso se va a ver en el juzgado conmigo. Irán los que me lo han mandado, los que lo han difundido… todos".