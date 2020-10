José Pacheco, delegado del Gobierno: "Tenemos la obligación de trabajar juntos para frenar la pandemia"

El subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, ha presidido esta mañana una reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOR) para organizar las actuaciones que se van adoptar a partir de esta medianoche dando cumplimiento a las medidas anunciadas por la Junta de Andalucía contra el Covid-19 en la provincia de Cádiz. “Tenemos la obligación de trabajar conjuntamente para frenar la pandemia”.

Tras las acciones anunciadas en la tarde de ayer por parte de la Comunidad Autonómica, este encuentro se ha celebrado a la mayor celeridad para lograr una rápida respuesta y la mayor eficacia. En él han participado Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz, la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Diputación de Cádiz y los alcaldes y alcaldesas de los municipios de Jerez, Costa Noroeste y la Sierra, afectados por los cierres perimetrales.

El Subdelegado del Gobierno ha explicado que este CECOR ha tenido un triple objetivo: por una parte, organizar el trabajo conjunto de todos los agentes e instituciones implicadas en el desarrollo de las medidas de cierre perimetral; por otra, instar a los municipios a convocar las juntas locales de seguridad que sean necesarias para conseguir la mayor efectividad posible de las mismas; y, por

último, que se pudieran resolver las dudas e inquietudes de todos antes de su puesta en marcha esta medianoche.

En este sentido, los distintos cuerpos de seguridad se han coordinado para establecer controles en los puntos estratégicos y los accesos que puedan ser más conflictivos. También va a haber vigilancia específica en las localidades no afectadas por el cierre que puedan atraer turistas para evitar aglomeraciones, así como en los cementerios.

El subdelegado ha manifestado su apoyo a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia ante esta complicada situación, especialmente a los de los municipios afectados por el cierre, que han participado en este encuentro y han agradecido su convocatoria, ya que han podido trasladar sus dudas y peticiones.

Del mismo modo, ha resaltado el compromiso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que están al servicio de la ciudadanía y que, como han hecho hasta ahora, velarán por el buen desarrollo de las medidas a través de una coordinación efectiva.

“Todos ellos cuenta con la colaboración de la Subdelegación del Gobierno y, estoy seguro, que también con la del resto de las instituciones”, ha afirmado Pacheco.

A continuación el subdelegado ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual. “Estamos poniendo todos los recursos de las administraciones para lograr frenar el virus, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. A no ser que sea imprescindible desplazarnos, hay que reducir al máximo la movilidad, vivamos o no en municipios afectados. No se trata en ningún caso de buscar caminos alternativos para evitar multas, sino que debemos ser conscientes de que se trata de cuidarnos y cuidar a los demás. De salvar vidas”.

Por último, el subdelegado ha animado a los gaditanos a descargar la aplicación ‘Radar Covid’, que es totalmente anónima, para poder rastrear mejor los casos y evitar la expansión de la pandemia”.

Por su parte, la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha agradecido la lealtad institucional que están demostrando el resto de las

administraciones desde el momento que se tuvo conocimiento del cierre perimetral de los municipios que conforman el área de gestión sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, “confiando en que sigamos en esta línea que, sin duda, agradecerán los ciudadanos”.

Ana Mestre ha explicado durante la reunión telemática los motivos del cierre perimetral de estos municipios, que se ha producido por criterios epidemiológicos y ha informado de que en la publicación del BOJA se publicarán las nuevas medidas y se aclararán actuaciones tales como eventos deportivos o culturales en en los diferentes niveles.

Igualmente, la delegada ha querido “agradecer el trabajo que realizan todos los epidemiólogos para poder tener una fotografía lo más concreta posible de la situación que se vive en la provincia”.

Con todo ello, la delegada ha insistido en trasladar a los alcaldes de los municipios afectados, así como al propio subdelegado del Gobierno de España, la Diputación de Cádiz, las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, Unidad de la Policía Autonómica y Policía Local, su entera disposición “para trabajar conjuntamente en hacer frente esta situación entre todos”.

Por su parte, la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, ha indicado que “el papel de los ayuntamientos va a ser determinante a la hora de poder cumplir las medidas de cierre perimetral establecidas en buena parte de la provincia, por lo que es fundamental que se incorporen a este foro”.

“Igualmente, es crucial que puedan contar con el respaldo en forma de medios adicionales que garanticen el cumplimiento de esas restricciones a la movilidad, por lo que es imprescindible no solo que cuenten con voz propia sino que reciban la asistencia que precisen por parte de otras instancias de la Administración”, ha añadido Irene García.

“La especial naturaleza de las medidas aprobadas por la Junta de Andalucía, con una desigual incidencia entre localidades, hace descansar una gran responsabilidad sobre lo municipal. Por este motivo, aun estando convencida de que los alcaldes y alcaldesas van a responder a la dificultad del momento, es perentorio que se extremen las medidas de coordinación. Solo de esta forma

podremos adoptar decisiones acertadas y aplicar las medidas oportunas, al tiempo que evitaremos situaciones difícilmente comprensibles, como fue el hecho de que más de más de la mitad de los regidores y regidoras de la provincia conocieran ayer, en tiempo real como el resto de sus vecinos y sin siquiera una llamada telefónica previa, el cierre de sus términos municipales", ha concluido la presidenta de la Diputación.