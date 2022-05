“La dictadura de lo políticamente correcto” centran en Cádiz las XI Jornadas Católicos y Vida Pública

Bajo el título La dictadura de lo políticamente correcto la Asociación Católica de Propagandistas, fiel a su espíritu de participar activamente en la vida social y pública, celebró ayer miércoles 11 de mayo, y hoy jueves, en Cádiz, sus decimoprimeras jornadas, que se dedican a tratar la “corrección política”, definida como un conjunto de ideas que pretende imponer, a través de diversos medios, una visión única de la realidad, anulando cualquier atisbo de discrepancia.





La Fundación Cajasol ha acogido la inauguración, que ha estado presidida por el obispo diocesano, Mons. Rafael Zornoza, acompañado por el secretario de la ACdP en Cádiz, Francisco Pavón, y la directora de las Jornadas Católicos y Vida Pública, María Fernanda de Paz Vera.









Así, durante el acto de presentación, Mons. Zornoza ha asegurado que “lo políticamente correcto, como dominación totalitaria, es el último paso de una cultura engreída y autosuficiente, que ha venido fraguándose como una conciencia antirreligiosa o atea, que desprecia la religión y especialmente el cristianismo, y se presenta como nocivo, retrógrado, porque es el mayor obstáculo para su avance. El enemigo es la antropología cristiana, que ve al hombre como sujeto de dignidad y libre, capaz de la verdad, autónomo… Lo políticamente correcto está al servicio de cierta política partidista que quiere organizar la sociedad a su conveniencia”.





Posteriormente, el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz, Rafael Sánchez Saus, ofreció su visión sobre esta “dictadura de lo políticamente correcto”.









Para hoy jueves está prevista una mesa redonda donde seguir profundizando sobre este asunto. En ella participarán Felicidad Rodríguez Sánchez, socia de la ACdP de Cádiz; el abogado, Juan Manuel Pérez Dorao; y el escritor y catedrático de la Universidad de Cádiz, Juan Luis Pulido Begines.

Las jornadas serán clausuradas por el presidente de la ACdP y de la FUSP-CEU, Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera; el consiliario de la ACdP en Cádiz, Manuel de la Puente Sendón; y el vicesecretario de la ACdP en Cádiz, Rodrigo Sánchez Ger, finalizando con una eucaristía a las 20.30 horas, en la Iglesia de la Conversión de San Pablo.









Las Jornadas Católicos y Vida Pública son un espacio de reflexión, donde se comparten ideas, y se pueden expresar sin las ataduras de lo políticamente correcto. Desde la Asociación Católica de Propagandistas definen a esa “dictadura de lo políticamente correcto” como “un método muy sutil, que mediante un proceso de ataque a quien no se ajusta a sus cánones, la persona es estigmatizada para finalmente privar de voz, cuando no de libertad, a quienes disienten, lo que se conoce como ‘cultura de la cancelación’. Una forma de colonización ideológica, en palabras del papa Francisco, que no deja espacio a la libertad de expresión… y que termina por borrar el sentido de cada identidad, con el riesgo de acallar las posiciones que defienden una idea respetuosa y equilibrada de las diferentes sensibilidades”.