Los hosteleros gaditanos ponen el grito en el cielo ante las nuevas restricciones

No corren buenos vientos por la hostelería, para muchos, el sector más castigado de esta pandemia. Tras los numerosos recortes horarios y de aforo, ahora, el anunciado cierre desde las 6 de la tarde puede ser el rejón de muerte para negocios y empleos, ya que piensan que será difícil subir la persiana y hacer frente a los gastos, sin las cenas en sus establecimientos.

En la provincia de Cádiz los hay que ya se han reinventado, adelantando horarios, elaborando platos para llevar, poniendo mesas en locales que hasta ahora era impensable que las tuvieran, pero este nuevo recorte horario, al menos durante los próximos 15 días, va a ser difícil de superar. Los hosteleros se sienten desanimados por este nuevo recorte. Los hay incluso que aseguran que la imaginación ya no da para más y piensan que con las nuevas medidas no hay mucho que poder hacer, aseguran que así, solo les queda perder.

Alfredo Carrasco, desde su establecimiento en la jerezana Avenida Lola Flores, es claro: "Ya estábamos un poco apretados y estas nuevas restricciones nos dejan mal, muy mal". Es consejero de la patronal hostelera Horeca y reconoce que las medidas afectan a todo el sector si bien subraya que los que, como él, se dedican a la tarde-noche, son los más damnificados por ello.

Se declara consciente de la necesidades de las restricciones pero no olvida que "se está castigando demasiado a la hostelería y lo útlimo es ver cómo nos obligan a cerrar a las seis de la tarde cuando el toque de queda no es hasta las diez de la noche". "Habrá alguna razón pero a mí me lo tienen que explicar" asegura.

El lugar en el que Alfredo tiene su establecimiento es un edificio de la Avenida Lola Flores en cuyos bajos se reúnen varios bares y que tiene en frente un gran parque público. "Nosotros nos hemos ido apresurando a cerrar en el horario en el que podíamos hacerlo hasta ahora y resulta que en ese parque o por la zona de detrás estaba lleno de chavales, y la gran mayoría sin mascarilla", insiste muy preocupado por lo que les espera a partir de ahora.