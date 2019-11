Alejandro Hernández (VOX) cree que va a ser un día "bastante satisfactorio"

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, ha afirmado este domingo que la presente jornada electoral es un "día muy importante para Vox", creyendo que, además, "será un día bastante satisfactorio".

En este sentido, tras ejercer su derecho al voto en el colegio electoral de La Salle, en la capital cordobesa, Hérnandez ha señalado que, en general, "parece que va todo bien, que no ha habido ningún incidente, más de lo habitual, afortunadamente", aunque habrá que esperar "a ver cómo acaba la jornada"

Al ser preguntado sobre los resultados que les auguran las encuestas, Hernández ha asegurado que el objetivo de Vox "es renovar los resultados" que tuvieron el 28A, que ya consideran "que fueron extraordinarios y, a partir de ahí, pues todo es bienvenido", pero aún así ha pedido "prudencia".

Por último, Hernández ha insistido en la consigna ya lanzada por su partido de que "la gente vote en conciencia, y nada más, y el que quiera acudir a las urnas, pues que acuda, que está en su derecho, y el que no quiera acudir, porque no hayamos sido capaces de convencerle", desde alguno de los partidos que concurren a las elecciones, en ese caso "la culpa será nuestra, no de la persona que no acuda" a votar.