La Semana Santa de Jerez alcanza su ecuador con tales garantías meteorológicas que permiten que todo fluya como soñaron los cofrades

Se veía venir pero ya a estas alturas, como el que no quiere la cosa, se nos ha ido la mitad de la Semana Santa. Y Jerez de la Frontera lo está gozando como hacía tiempo no podía gracias a que la climatología es tan benigna que no cabe la menor duda a la hora de que las cofradías salgan a la calle. Saben que no les puede sorprender ni un mal nubarrón malicioso. Así llegamos el Miércoles Santo, que es día en el que completaremos 25 de las 46 procesiones previstas.

COPE Las Angustias a su paso por San Miguel

Desde que el Sábado de Pasión Guadalcacín se hiciera procesión, la más larga de toda España, y trajera al casco urbano la primera propuesta, todo ha ido a pedir de boca. Si acaso queda en el recuerdo el viento del Domingo de Ramos, por mencionar alguna dificultad que, aunque mínima, si aportó cierta molestia a una celebración que, en su conjunto, está siendo tan gratificante para todos. Al menos hasta llegar a esta jornada del Miércoles Santo.

COPE Monseñor José Rico Pavés acompañó al Perdón

Entrega, Borriquita, Cornación, Pasión, Transporte, Perdón, Angustias, Sed, Paz, Candelaria, Amor y Sacrificio, Sagrada Cena, Viga, Bondad y Misericordia, Clemencia, Salud de San Rafael, Salvación, Defensión, Amor, Judíos... Es tanto lo disfrutado ya, y sin baja alguna de esas que tanto duelen y no solo a los cofrades afectados sino a todo Jerez, que todos se frotan las manos en un suma y sigue que hoy completan Soberano Poder, Consuelo del Pelirón, Tres Caídas, Amargura y Prendimiento.

Gabriel Álvarez La Candelaria cruzando su barrio de La Plata

Y no es manco lo que nos queda en un sinparar que, recién concluidos los Santos Oficios del Jueves Santo y hasta llegada la Pascua, nos ofrecen las hermandades de la Veracruz, Redención, Huerto, Lanzada, Humildad y Paciencia, Mayor Dolor, Santo Crucifijo, Jesús Nazareno, Cinco Llagas, Buena Muerte, Yedra, Misión, Loreto, Viñas, Cristo de la Expiración, Soledad, Almas, Sagrada Mortaja, Santa Marta, Piedad y Sagrada Resurrección. A disfrutarlo todo, que con el buen tiempo contamos.