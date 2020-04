Este Jueves Santo, Grupo COPE ofrece una jornada de oración en directo para acercar la Semana Santa a los hogares de todos los españoles. En una iniciativa inédita de la historia digital de España, COPE.es emite durante doce horas ininterrumpidas por videostreaming el programa especial ‘Unidos en COPE’, que incluirá también diferentes conexiones con TRECE y la antena.

En "Unidos en COPE" podremos emocionarnos con las palabras de Ximena, una de las supervivientes del accidente aéreo del Chapecoense; o María, en tratamiento paliativo por un cáncer. Conoceremos la vida más personal del Papa Francisco de la mano de Gonzalo Zabala o la Hermana Teresa, que vivieron junto a Bergoglio infinidad de momentos durante su juventud; y descubriremos nuevas formas de transmitir la fe con ejemplos como el de Teo Nieto, párroco de toda una comarca de Zamora.

Emociones que también se despiertan al ver y escuchar uno de los capataces más reconocidos de la Semana Santa de Jerez. Una ciudad que vive de manera especial días de fe y recogimiento, sin salidas procesionales en la calle, pero con la devoción siempre presente.

Martín Gómez es uno de esos capataces que vive con pasión la Semana Santa aunque reconoce que "teníamos asumido desde hace tiempo que no ibamos a tener pasos en la calle".

"Parece una contradicción pero ya no tengo un poco mono de procesiones. Vivimos una Semana Santa diferente pero no carente de fe o sentido. Quizás con una intensidad distinta porque sacar pasos en la calle es también una demostración de fe. Estamos ya preparados para asimilar que este año nos íbamos a quedar sin Semana Santa como estamos acostumbrados a vivirla pero estoy seguro que los cofrades la están viviendo desde el corazón, la oración y desde recordar momentos que hemos vivido y darle a esas cosas la importancia que muchas veces no le damos. A lo mejor es hasta bueno vivirla así", explica el capataz.

Darle valor a la fe

María Santísima de la Amarguna es una de las imágenes en palio que se encomienda a las directrices de Martín Gómez que entiende la necesidad de valorar lo que ahora no se tiene. "Será por nuestra cultura o nuestra forma de ser hay que entender que no todo se basa en sacar pasos a la calle, que aunque es importante para nosotros, todo hay que entenderlo de una manera mucho más interior y darle importancia a las cosas. En Jerez ha existido un movimiento de unirnos y ayudar a los demás, todo esto sirve para tener ese sentido de unión y responsabilidad".

El capataz jerezano mira a Dios para salir de esta situación sanitaria que vive el mundo. "Me encomiendo a Cristo y María en cualquiera de sus advocaciones y en ellos pongo el fundamento de mi fe y mi esperanza para que salgamos pronto de esta situación. Se han perdido muchas vidas humanas en España y en el mundo. Tengo fe y esperanza de que esto se va a solucionar y que esto llegue a su fin. Ya estamos viendo esa luz en el horizonte pero esto es largo. En las futuras consecuencias tenemos que estar unidos y reinventarnos".

También te puede interesar:

COPE te lleva a casa la Semana Santa con nuevos programas y formatos multimedias

"Unidos en COPE", una experiencia inédita en internet para vivir juntos el Jueves Santo