No solo no le hace ascos sino que, asegura el pastor, "me alegra que hasta en el Pregón el tema del Sábado Santo esté presente, y si es con argumentos más aún".

Vídeo Disfruta aquí en vídeo de 'Carrera Oficial' 06-04-22 con monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia-Jerez; José Luis Mendoza, director de COPE, el músico Santiago Bellido y el equipo del programa que dirige Gabriel Álvarez