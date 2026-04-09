'Carrera Oficial' hace balance de la Semana Santa de Jerez 2026: entre el esplendor en la calle y los retos pendientes

La Semana Santa de Jerez 2026 será recordada durante años por su plenitud y la ausencia de lluvia. Sin embargo, tras el esplendor en las calles, un grupo de expertos cofrades ha realizado un balance que pone sobre la mesa tanto las luces como las sombras de la celebración, con los retrasos en los horarios, el nivel musical y el fenómeno de los costaleros como ejes centrales del debate.

Nuestro pódcast 'Carrera Oficial' pone a disposición de todos su edición de balance que puedes escuchar aquí y que cuenta como invitados con José Antonio Carmona, nazareno vistiendo la túnica de La Yedra durante 71 años consecutivos; Manuel Monje 'Pau', capataz de diversos pasos en la recién concluida celebración y hermano mayor del transporte, y el músico Pedro Gálvez.

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Carrera Oficial' 08-04-26

El gran debate: los retrasos en los horarios

Uno de los puntos más conflictivos han sido los incumplimientos horarios de algunas hermandades. Durante la tertulia se señalaron casos como los de la Virgen de la Estrella, que acumuló casi 50 minutos de retraso, o los del Prendimiento y los Judíos de San Mateo, que también excedieron notablemente sus tiempos de paso.

Las opiniones sobre las causas son diversas. Para el veterano nazareno José Antonio Carmona, con 71 años de túnica, el problema es claro: "vamos muy lentos, aburrimos a cualquiera". Carmona considera que el ritmo de las procesiones es excesivamente pausado, una crítica que extiende a las propias hermandades y no a los costaleros.

No están bien los tiempos de paso y es un error mercadear con los minutos que una cofradía necesita" Manuel Monje 'Pau' Capataz de diversos pasos y hermano mayor del Transporte

Por su parte, el capataz y hermano mayor Manuel Monge apunta a una planificación deficiente. Sostiene que "no están bien los tiempos de paso" y que es un error "mercadear" con los minutos que una cofradía necesita. Como solución, expone el éxito de la hermandad del Transporte, que logró cumplir su horario tras realizar una reunión previa con todos los responsables del cortejo en la calle, desde el diputado mayor de gobierno hasta los contraguías.

El sobresaliente nivel musical de las bandas

En el apartado musical, el consenso es unánime: el nivel de las bandas que acompañan a las cofradías de Jerez es "magnífico". Se destacaron formaciones como Santa Ana de Dos Hermanas, Palomares de Trebujena o Nazareno de Rota, subrayando la calidad y variedad de sus repertorios. El músico y compositor Pedro Gálvez también aportó la visión desde dentro, explicando cómo afectan al intérprete los parones y las carreras en tramos como la calle Larga, donde es "casi imposible sostener el sonido".

Ver a un palio pasar, yo creo que eso no hay auditorio que lo compare" Pedro Gálvez Músico

Los expertos también celebraron la recuperación de marchas clásicas y la apuesta por repertorios de calidad, como los basados en las composiciones de Pedro Morales. Gálvez defendió que, pese a la magia de un concierto, el verdadero sentido de la música procesional está en la calle, acompañando a las imágenes. "No hay que perder de vista que Manuel Fondeanta y cualquier compositor escribe para que eso suene en la calle, tras sus titulares", sentenció.

Costaleros, nazarenos y un público más respetuoso

El mundo del costal vive, según Manuel Monge, "el mejor momento de la historia" en Jerez, con cuadrillas duplicadas y una gran afición entre los jóvenes. Este auge asegura que los pasos no pasen fatigas, pero también abre un debate sobre la motivación real de quienes se ponen debajo de las trabajaderas.

Vamos muy lentos, aburrimos a cualquiera" José Antonio Carmona Cofrade de la Hermandad de la Yedra

Monge advirtió del peligro de una "excesiva afición a la costalería" que puede eclipsar el sentido religioso de la estación de penitencia. Por ello, hizo un llamamiento a "normalizar" la figura del costalero, integrándola en la vida de hermandad y evitando darle un protagonismo desmedido frente al nazareno o a otros roles dentro de la cofradía.

Finalmente, el balance también arrojó notas muy positivas, como el incremento de nazarenos en los cortejos, llegando a verse triples filas en algunas cofradías. Además, se percibió un mayor respeto por parte del público en muchas zonas fuera de la carrera oficial y una notable mejora general en la calidad de los exornos florales y la vestimenta de las imágenes.