Villamarta se queda sin Isamay Benavente, nueva directora del Teatro de la Zarzuela

Su vitola de gran gestora cultural la impulsa tras haber estado al cargo de Villamarta, teatro de provincias con gran cartel pero con dificultades que ha sabido lidiar desde la economía, la briega por traer a Jerez de la Frontera los mejores espectáculos posibles (y la temporada lírica o el Festival de Jerez han venido siendo ejemplos dignos de ser reseñados) o el meritorio cruce del 'rubicón' originado por la pandemia. Es así como ahora llega el cambio que introduce en el curriculum de Isamay Benavente la dirección del madrileño Teatro de la Zarzuela.

05/10/2022 Isamay Benavente.





Nacida en La Línea de la Concepción en 1965, será la primera mujer al frente de este coliseo de la capital y ya comienza a hacer planes para el que será su nuevo destino en noviembre de 2023. Ha remarcado su apuesta por un proyecto "muy continuista" respecto al trabajo precedente de Daniel Bianco, de quien alaba su labor todos estos años. "Me parece que el teatro está funcionando muy bien, muy saneado, con índices de ocupación muy altos y donde todo el mundo quiere venir a cantar", ha defendido. "Me encantaría mantener esa salud y aportar mi granito de arena", añade.

"He incluido la danza en el proyecto, me gustaría que fuera también una sede para las compañías nacionales y apoyar un poquito más al género chico, que ya estaba en el proyecto zarza, pero menos en el programa general", avanza sin olvidar que la especificidad del género musical y escénico que da nombre al teatro de la calle Jovellanos, en Madrid, necesita una actualización: "La zarzuela tiene personajes y roles muy potentes de mujeres muy libres y hay que repensar los libretos y el género y mirarlo con ojos de hoy, trayéndolo a la actualidad; incluir una narrativa de género me parece muy importante a la hora de hablar de Carmen o de Doña Francisquita".

En la ciudad en la que ha desarrollado sus menesteres como gestora cultural acaba de clausurar el 27º Festival de Jerez, cita flamenca con foco en el baile que ha dirigido desde su nacimiento desde su función como directora del Teatro Villamarta y de la Fundarte desde que nació como herramienta de gestión desde el Ayuntamiento de Jerez. Llega esta noticia del cambio profesional de Isamay Benavente en medio del balance que viene realizándose estos días de esta cita clausurada el pasado fin de semana y que ha registrado un volumen de espectadores cercano a las 20.000 personas.

