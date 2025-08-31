Un viaje por el Alma de Sanlúcar: Bodegas Barbadillo

El pasado domingo tuvimos la inmensa suerte de sumergirnos en el fascinante mundo de Bodegas Barbadillo, un referente en la producción de vinos y Manzanilla en Sanlúcar de Barrameda. Fue una experiencia que superó todas nuestras expectativas, un verdadero viaje sensorial y cultural que nos dejó con un profundo aprecio por la tradición que define a esta histórica bodega.

Desde el momento en que cruzamos las puertas de la bodega, nos envolvió una atmósfera cargada de historia y tradición. El aire olía a madera centenaria y a la inconfundible fragancia de la crianza bajo el velo de flor. Recorrer las majestuosas naves, contemplando las andanas de botas de roble que guardan los tesoros líquidos de Barbadillo, fue como viajar en el tiempo.

Cada rincón susurraba las historias de la generación de bodegueros de Barbadillo, que dedicaron sus vidas a perfeccionar la elaboración de sus vinos. Las imponentes naves, con sus techos altos, la luz tenue filtrándose a través de las cristaleras,rezuman tradición y sabiduría.

La visita guiada fue excepcionalmente amena e informativa de la mano de Ana, nos enseñó el meticuloso proceso de elaboración de la Manzanilla, ese vino único y delicado que solo Sanlúcar puede dar al mundo, de la importancia de la crianza biológica y oxidativa, y cómo cada bota tiene su propia personalidad.

Estructura de llenado de las botas y “velo de flor”

El momento culmen fue la cata, la degustación de la variedad de los vinos de Barbadillo, desde una poderosa y salina Manzanilla, pasando por un “vino de pasto”y terminando por un “Medium Cream”. Cada sorbo de cada uno de ellos fue una revelación, una explosión de sabores y aromas reflejo del terruño y el clima sanluqueño y de la gran dedicación bodeguera.

Cata tras la visita guiada

Ana nos explicó con gran pasión, cada vino, lo que hizo que la experiencia fuera aún más satisfactoria.

Salir de Bodegas Barbadillo, fue como despertar de un sueño. Nos llevamos no solo el recuerdo de grandes vinos, sino también la conexión con una profunda tradición que se mantiene viva.

Si tenéis la oportunidad y si no buscarla, no dudéis en visitar este templo del vino, mezcla de historia, cultura y sabores. Os aseguramos que será una experiencia que os enriquecerá el alma.